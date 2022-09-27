 

Обувные тренды осени: сабо с шерстяными носками, ковбойские сапоги и высокие каблуки

27.09.2022, 21:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Осень – это время смены легкой летней обуви на более теплую. Мы убираем в шкаф сандалии и достаем ботинки и сапоги. В этот период многие люди интересуются обувными трендами, чтобы не отстать от моды. В статье мы приведем самые популярные модели обуви для осени 2022 года.

Лоферы

Лоферы станут одним из модных трендов осени 2022 года. Это идеальная обувь для офиса и прогулок. Она идеально впишется в ваш гардероб.

Особой популярностью будут пользоваться модели на небольшом каблуке. Они визуально увеличивают рост и удлиняют ноги.

Кроссовки “самбы”

“Самбы” – самые трендовые кроссовки этого сезона. Они были чрезвычайно популярны в 1990-е, а сейчас снова вернулись в мир моды.

Это комфортная и удобная обувь, которая поможет вам создать непринужденный образ. “Самбы” отлично смотрятся с джинсами и трикотажем.

Ковбойские сапоги

Ковбойские сапоги идеально подходят для холодной осенней погоды. Они достаточно высокие и хорошо согревают ноги.

Многие женщины ошибочно полагают, что ковбойские сапоги трудно стилизовать. На самом деле они сочетаются с разными видами одежды. Вы можете носить эту обувь с платьями и юбками длины миди, туниками, а также узкими джинсами и леггинсами.

Сабо с шерстяными носками

Лето закончилось, но сабо остаются в моде. Это удобная обувь, которая подходит практически всем.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)
Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника
Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Большинство людей воспринимает сабо как летнюю обувь. Однако современная мода рекомендует носить их с шерстяными носками. Такой вариант подойдет для теплых осенних дней.

Высокие каблуки с платформой

Осенью к нам вернутся ботинки и туфли на высоком каблуке. Однако многим людям такая обувь кажется неудобной.

В этом случае следует отдать предпочтение моделям с высокой платформой. В таких туфлях ваши ноги будут меньше уставать.

Заключение

Осенние обувные тренды 2022 года отличаются разнообразием стилей. У вас будет возможность выбрать вариант на свой вкус.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.21 / Владимир Мединский: «Дед Ленина Сруль Мойшевич Бланк считал себя украинцем»

06.09.22 / Звезда “Сумерек” Питер Фачинелли в четвертый раз стал отцом

20.12.21 / «Борис Джонсон, вечеринка закончена!»

21.01.22 / Мнение: Только что освободились

11.05.22 / Часть базового гардероба, которая может быть очень стильной: тенденции женских рубашек на весну

14.02.22 / Имбирный чай может снизить уровень холестерина на 17%

29.04.22 / Мнение: О роковом выстреле Джо Байдена… Что теперь грозит Америке?

16.01.22 / QR вышел комом

28.05.21 / The Washington Post: Иран и Россия столкнулись за влияние и военные трофеи в Сирии

05.02.21 / Известный раввин утверждает что вакцина от коронавируса превратит людей в гомосексуалистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика