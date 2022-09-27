Обувные тренды осени: сабо с шерстяными носками, ковбойские сапоги и высокие каблуки

Осень – это время смены легкой летней обуви на более теплую. Мы убираем в шкаф сандалии и достаем ботинки и сапоги. В этот период многие люди интересуются обувными трендами, чтобы не отстать от моды. В статье мы приведем самые популярные модели обуви для осени 2022 года.

Лоферы

Лоферы станут одним из модных трендов осени 2022 года. Это идеальная обувь для офиса и прогулок. Она идеально впишется в ваш гардероб.

Особой популярностью будут пользоваться модели на небольшом каблуке. Они визуально увеличивают рост и удлиняют ноги.

Кроссовки “самбы”

“Самбы” – самые трендовые кроссовки этого сезона. Они были чрезвычайно популярны в 1990-е, а сейчас снова вернулись в мир моды.

Это комфортная и удобная обувь, которая поможет вам создать непринужденный образ. “Самбы” отлично смотрятся с джинсами и трикотажем.

Ковбойские сапоги

Ковбойские сапоги идеально подходят для холодной осенней погоды. Они достаточно высокие и хорошо согревают ноги.

Многие женщины ошибочно полагают, что ковбойские сапоги трудно стилизовать. На самом деле они сочетаются с разными видами одежды. Вы можете носить эту обувь с платьями и юбками длины миди, туниками, а также узкими джинсами и леггинсами.

Сабо с шерстяными носками

Лето закончилось, но сабо остаются в моде. Это удобная обувь, которая подходит практически всем.

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Большинство людей воспринимает сабо как летнюю обувь. Однако современная мода рекомендует носить их с шерстяными носками. Такой вариант подойдет для теплых осенних дней.

Высокие каблуки с платформой

Осенью к нам вернутся ботинки и туфли на высоком каблуке. Однако многим людям такая обувь кажется неудобной.

В этом случае следует отдать предпочтение моделям с высокой платформой. В таких туфлях ваши ноги будут меньше уставать.

Заключение

Осенние обувные тренды 2022 года отличаются разнообразием стилей. У вас будет возможность выбрать вариант на свой вкус.