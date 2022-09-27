 

“Прости и прощай!”: Пугачева готовится положить в гроб любимого мужчину

27.09.2022, 20:15, Разное
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После возвращения в Россию на Аллу Пугачеву навалилось много бед. Ее раскритиковали за то, что она поддержала супруга Максима Галкина, признанного иноагентом, после чего в Сети разгорелся настоящий скандал.

Кроме того, Пугачева сейчас в одиночку поднимает двух малолетних детей. Пока ее супруг рассекает за границей на горных лыжах, Примадонна провожает детей в школу и “наводит в головах порядок”. Помимо этого, сегодня пришла трагическая весть о кончине любимого мужчины Аллы Пугачевой, с которым она была близка много лет. Речь идет о смерти российского певца Бориса Моисеева. О своих переживаниях Пугачева написала в соцсети.

“Любимой мой Бориска, хороню тебя в своем сердце! Прости и прощай”, – написала Пугачева.

Примадонна и Борис Моисеев давно и искренне дружили. Певица помогала ему в непростые времена и выхаживала после инсульта. Смерть 68-летнего друга и коллеги стала внезапной и шокирующей для нее. Хотя в последние годы он почти не выходил из дома и редко напоминал о себе в инфополе.

Борис Моисеев прославился на шоу Аллы Пугачевой. В 80-х он организовал трио “Экспрессия”, где был солистов. Примадонна заметила танцоров и решила их “пропиарить”. Теперь Примадонна готовится положить его в гроб.


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