 

Не оберегали от сигарет и алкоголя: в смерти Моисеева усмотрели подозрительное

27.09.2022, 20:15, Разное
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VSE42.RU сообщает, что несколько часов назад стало известно о смерти Бориса Моисеева. Заслуженный артист России умер на 69-м году жизни, отмечает
интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Что стало причиной кончины певца, пока точно неизвестно. СМИ лишь пишут о том, что у него было три инсульта.

Кстати, информация о третьем инсульте до недавнего времени скрывалась от общественности. Это один из подозрительных фактов, который назвала журналистка, автор телеграм-канала “Неопра, блин!” Алена Жигалова. Еще одно странное обстоятельство, по мнению светского обозревателя, – приезд ритуального агента до прибытия скорой.

Также Жигалова вспомнила слух о том, что квартира Моисеева площадью 120 квадратных метров переписана на Сергея Гороха – директора артиста. Этот человек был единственным, от кого публика узнавала информацию о состоянии певца.

Кстати, брат Бориса Моисеева
Маркс Толкач
подозревает Гороха в усугублении здоровья немощного артиста. “Несмотря на инсульт, [Сергей якобы] не оберегал его (певца – Прим. ред.) от сигарет и алкоголя”, – написала Жигалова в своем телеграм-канале. А еще Толкач узнал о смерти брата уже от журналистов. Горох не счел нужным известить его о трагедии.


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