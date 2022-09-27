Брук Шилдс, Приянка Чопра, Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отметили День дочери

25 сентября в Америке отметили Национальный день дочери. К этому празднику обычно в сети появляется волна фотографий из домашних архивов голливудских звезд, как это было в прошлом году. Однако в этот раз селебрити предпочли не освещать праздник публично, возможно, отдав предпочтение тихому семейному празднованию. HELLO.RU собрал кадры родителей с их дочерьми, а также сопровождающие их обращения к наследницам.

Брук Шилдс, которая воспитала двух красавиц-дочерей – Роуэн Фрэнсис и Грир Хэммонд, опубликовала пару архивных портретов с малышками и еще два снимка, сделанных сравнительно недавно, и написала:

Моя гордость и радость. Все мое сердце. Мои девочки. Счастливого Дня дочери.

32-летняя дочь легенды Голливуда Арнольда Шварценеггера – Кэтрин – опубликовала в социальной сети трогательное фото со своими двумя дочерьми от актера Криса Пратта: двухлетней Лайлой и малышкой Элоиз, родившейся в мае этого года. На снимке Кэтрин крепко обнимает девочек и светится от счастья.

Мои любимые девочки! Иметь дочерей действительно величайший дар, – гласит подпись.

Звезда сериала “Остаться в живых” Джош Холлоуэй, который последнее время проживает с женой Йессикой и детьми (у пары растет дочь Ява Кумала и сын Хантер Ли) на Гавайях, опубликовал на своей странице нежный снимок с дочкой. Стоя на одном колене, он целует малышку в лоб, а на фоне – песчаный пляж, океан и горы.

Нет слов, чтобы описать, насколько сильно я люблю этого ангела. Люблю тебя. Ява.

Также праздник “отметила” в своем блоге и Приянка Чопра, которая недавно стала матерью, решила поздравить свою дочь и поблагодарить своих родителей. Она выложила в сторис кадр с дочкой и кадр с отцом с надписью:

С небольшим опозданием на один день, но Международный день дочери всегда в моем расписании.