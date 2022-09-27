Яна Рудковская: “У меня четверо потрясающих детей, и муж говорит, что нам нужен еще один ребенок”

Три года назад, когда мы делали интервью с Яной, всей редакцией удивлялись ее трудоспособности: она успешно занималась музыкальным продюсированием, создавала крупнейшие в стране ледовые шоу и воспитывала троих сыновей. Казалось, она занята круглосуточно и свободного времени у нее нет ни минуты. Былую многозадачность Яны Рудковской может превзойти только она сама: сегодня у нее уже четверо детей, а в планах, помимо прочего, открытие ледовой страны чудес, аналогов которой нет в мире.

Яна, мы точно знаем — вы готовите что-то грандиозное. Расскажите подробнее, о чем речь.

Полтора года назад мы с моим мужем Евгением Плющенко открыли детскую академию фигурного катания “Ангелы Плющенко”, под которую отвели нашу частную территорию, а часть земли нам выделил губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Сегодня там занимаются уже 98 детей. С момента открытия мы сильно выросли и продолжаем двигаться вперед. Дети к нам приезжают со всей страны, а также из других стран мира, поэтому возникла необходимость расширяться. Появилась гостиница, открывается много спортивных залов. Академия имеет красивую и функциональную инфраструктуру, где дети могут заниматься и жить. Например, прямо из спортзала можно выйти в красивейший парк, который мы воссоздали — там растут кувшинки и белые лотосы. Обычно, когда люди приезжают к нам впервые, они не могут поверить, что находятся в Подмосковье на спортивной базе: витражные окна в пол, йога на живописной лужайке, коттеджи — все это похоже на спортивную страну чудес.

Наверное, в таких условиях и результаты у воспитанников соответствующие?

Да, у нас занимается много талантливых юных спортсменов в возрасте от 3 до 16 лет. Например, Софья Муравьева — она уже входит в состав взрослой сборной России. Сегодня у нас в гостях была легендарная Татьяна Анатольевна Тарасова, она сказала: “У вас потрясающие дети!” Кстати, 20 спортсменов занимаются совершенно бесплатно, в их числе — дети из многодетных семей, и они пользуются всеми ресурсами академии. У нас есть специальная программа, которая была создана при участии Андрея Юрьевича Воробьева. Как я уже говорила, правительство выделило нам землю. Могу сказать, что мы первая частная академия, которая организовала такую программу.

Выходит, вы инвестируете не в бизнес, а в чью-то мечту?

Выходит так. И этому есть объяснение. Мой муж — один из самых титулованных спортсменов в истории, он принес России четыре олимпийские медали. Мы могли бы приобрести недвижимость где-то за границей или построить новый бизнес, но решили вложиться в детский и юношеский спорт. Когда Евгений был маленьким, ему очень трудно давались первые шаги в фигурном катании — денег не хватало. Он собирал бутылки, делил с мамой одно яблоко пополам, жил в общежитии в комнатке размером 9 метров и вставал в 6 утра, чтобы сходить в душ. Его соседями были алкоголики, наркоманы, и все это не помешало ему достичь своей цели и стать по-настоящему сильным и известным на весь мир фигуристом.

Мы захотели создать такие условия для нынешних начинающих спортсменов, о которых Женя в детстве и мечтать не мог. Но на академии наши планы не заканчиваются — ко дню рождения Евгения, 3 ноября, мы планируем открыть Дворец спорта Евгения Плющенко в Москве. Мы выиграли грант мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина на частичное внутреннее оснащение, получили земельный участок, а строим на свои — и это, конечно, колоссальные инвестиции. Сергею Семеновичу также низкий поклон за то, что он обратил внимание на наш проект. Этот объект нам очень тяжело дался, потому что все строительство было на наших плечах, потом началась пандемия, почти на шесть месяцев строительство встало, после пришлось менять строительную компанию… Но теперь уже все близится к завершению. Это будет огромный дворец спорта, махина, единый организм. В общем, дел очень много.

Меня спрашивают, куда я пропала и почему давно не появляюсь на светских мероприятиях, а я практически живу на стройке. (Смеется) Я и идейный вдохновитель, и прораб, и дизайнер, и строитель, и закупщик. Рада, что есть инвесторы, которые готовы поддержать наши проекты в других городах. Мы планируем развивать эту историю и открывать спортивные центры не только в Москве, но и в Сочи, Санкт-Петербурге.

Тем не менее вы все-таки бизнесвумен. Как вы считаете, окупятся ли эти вложения и когда?

Бизнес-модель сложная. У нас очень сильная команда тренеров. У моего мужа три группы детей, помимо этого, у нас есть еще тренерский штаб Юлии Липницкой и Людмилы Алфёровой, и конечно, тренеры такого уровня получают соответствующие зарплаты. Плюс у нас есть социальный пакет — 20–25 % детей занимаются бесплатно. Лед в академии расписан под занятия полностью, больше 120 учеников мы не можем пока взять — это будет просто неэффективно для них. Не нужно забывать и о бытовом обслуживании: платежи за воду, электроэнергию и так далее. В общем, сейчас окупаемость выходит в ноль. Но уже не минус — и это хорошо!

Мы можем зарабатывать на жилье. Поэтому мы открыли отель, сдаем коттеджи, они, кстати, получили названия Олимпиад, в которых принимал участие Евгений. Мы открываем апартаменты и дополнительные залы, где спортсмены смогут заниматься другими видами спорта. Например, боксом, который сейчас очень популярен среди молодежи.

(Яна отвлекается на вопрос помощницы по хозяйству и вновь возвращается к разговору)

Простите, девочки приходили поплавать в бассейн.

Какие девочки?

Наш дом находится на одной территории с академией, и Евгений разрешает ученикам приходить поплавать в наш домашний бассейн.

У вас прямо какая-то огромная спортивная семья.

Секта. (Смеется)

Как, по-вашему, будет развиваться судьба профессиональных спортсменов из России в ближайшие годы? Раньше дети мечтали стать олимпийскими чемпионами, но сейчас их мечты оказались под угрозой.

У спортсменов нет ничего важнее их дела, в этом смысл всей их жизни. Для чего был нанесен такой удар по нашим федерациям? Чтобы сильные спортсмены в надежде реализовать себя меняли спортивное гражданство. Но если говорить о фигурном катании, то, лишая российских спортсменок возможности выступать, мир мешает развитию фигурного катания в принципе. Ведь давайте честно — любая юниорка сборной России, в том числе из учениц Евгения, обыграет в одну калитку любую спортсменку в юниорском мировом рейтинге. Наши девочки самые сильные. У них отнимают мечту, но и фигуристок из других стран ставят в условия, в которых они не могут соревноваться с сильнейшими. Фигуристы и сами это понимают, победители чемпионатов сейчас говорят: мы первые — и добавляют — без русских. То, что сейчас происходит, очень больно и обидно. Можно заменить Макдоналдс и Старбакс, но нельзя заменить международные старты, которые дают строчку в мировом рейтинге. Нельзя лишать спортсменов возможности честно соревноваться. Нельзя отнимать у детей право мечтать и идти к своей мечте. А сейчас сделали именно так! Даже детский и юношеский спорт вмешали в политику.

Думаете, это необратимая ситуация?

Надеюсь, что когда-то случится послабление санкций. Наш президент заботится о российском спорте, уверена, он сделает все возможное, чтобы ситуация изменилась. У нас много талантливых детей, которые готовы бороться за результат. Взять ту же Софью Муравьеву — она должна была ехать на Чемпионат мира и могла победить или стать призером среди юниоров. У нее отобрали эту возможность. До Олимпиады, в которой мечтает принять участие Саша Плющенко, восемь лет. Как все сложится, никто не знает.

Кстати, как дела у Саши?

Хорошо. Вот катался перед Татьяной Анатольевной Тарасовой, получил много полезных советов. Саша трудолюбивый мальчик — много тренируется, выступает, проехал с нами весь тур “Союз чемпионов”. Сам участвует в постановке программ, выбирает музыку. Илья Авербух обещал поставить для него программу, очень надеемся на это.

А как ваш младший сын Арсений? Ему два года, но, судя по вашим соцсетям, он тоже проводит много времени на катке.

Это правда, он каждый день наблюдает за тем, как на ледовой арене катаются дети — другой жизни он и не знает. Недавно мы привезли его в Турцию на отдых, так он смотрел на все с таким видом, словно попал на другую планету. (Смеется) Хотя, если вспомнить Сашу, он лет до семи был уверен, что фигурным катанием занимаются абсолютно все дети.

Яна, у вас четверо сыновей, между ними достаточно большая разница в возрасте. Андрею 21, Николаю 20, Саше 9, Арсению 2 года. Как они общаются между собой?

Семь лет между младшими сыновьями — идеально, можно было бы поменьше. Саша очень заботится об Арсении, делится с ним игрушками, покупает для него подарки на свои заработанные деньги. Старшие дети уже выросли и живут отдельно в городской квартире, учатся в МГИМО. Перешли оба на 4-й курс. Николай играет в медийной футбольной лиге за Broke boys и занимается музыкой, Андрей профессионально занимается гольфом. Почти каждые выходные они проводят с нами. Я очень радуюсь за них — хорошо учатся, занимаются спортом — и, конечно, волнуюсь, что будет дальше? Вижу, что воспитала настоящих мужчин, приучила к самостоятельности. Горжусь ими. Я счастливый человек — у меня четверо потрясающих детей. Евгений говорит, что нам нужен еще один ребенок. Очень хотелось бы.

Вы с Евгением — отличный пример для своих детей. И не только для них. Знаю, что вы занимаетесь благотворительностью и вовлекаете в это друзей.

Да, и я рада, что они откликаются. Понимаете, у нас принято помогать больным детям, малоимущим, и это хорошо. Но здоровым детям из обычных семей с небольшим достатком тоже бывает нужна помощь. Фигурное катание — очень дорогой вид спорта. И чтобы ребенок начал показывать результаты, ему нужно дать возможность спокойно тренироваться, а не думать о том, что мать последнюю копейку на коньки потратила. У нас есть, например, Вероника Жилина — талантливая 14-летняя девочка, которая делает три четверных прыжка в произвольной программе. Ее сестра Алена тоже у нас занимается, и она не менее талантлива. Они живут с нами на одной территории, приходят в гости, в бассейн. Мы выделили им коттедж и дали спонсорскую поддержку. Мы в них очень верим, потому что они безумно талантливые. Самородки. Еще есть София Титова — тоже в юниорской сборной России. И много других талантливых детей. Им нужно помогать. “Ангелы Плющенко” — частный клуб, и мне очень хочется, чтобы таких в России было больше. Хотим быть примером для других клубов, которые бы тоже брали детей, оказывали финансовую помощь. Спонсоры (наши друзья) дают нам деньги, потому что доверяют, а мы в свою очередь просим поддерживать детей.

Яна, какие еще важные мероприятия вы планируете?

С Димой Биланом готовим к выходу два трека, которые, я уверена, будут звучать из каждой колонки. Будет два или три сольных концерта Димы в Москве, Санкт-Петербурге и, может быть, Сочи. А еще идет работа над потрясающим шоу к Новому году, оно будет называться “Снегурочка”. Планируется праздник в честь 35-летия на льду Евгения Плющенко. Ему в этом году исполняется 40 лет. В общем, очень много планов. Надеюсь, мне хватит сил их достойно реализовать, как я умею.

Вы в своих интервью неоднократно говорили, что кризисная ситуация всегда отсеивает лишнее, а сильные становятся только сильнее. С каким настроением вы жили последние три года?

В пандемию было трудно. Мы не могли работать, отменялись концерты, индустрия умерла. Были закрыты арены, дети не могли кататься, очень многие болели. Тяжелое время. Сейчас все понемногу налаживается. Баста и “Руки вверх” на своих концертах собрали по 70 000 человек — о чем это говорит? О том, что люди поняли: нужно наслаждаться моментом, а настоящие человеческие эмоции ничего не заменит. Я смотрю статистику посещаемости нашего ледового шоу “Союз чемпионов” — мы вышли на большие показатели, цифры выше, чем были до пандемии. В феврале была пауза, но к маю все вновь ожили. Есть различие с тем, как мы жили четыре-пять лет назад — раньше люди покупали билеты заранее, а сейчас они не понимают, что будет завтра, поэтому берут в последний момент.

Ваши соцсети были очень популярны. Переживаете из-за того, что теперь они частично недоступны?

Запрещенную соцсеть я бы, конечно, не запрещала. Это все-таки удобная связь с внешним миром. А вот по TikTok не скучаю. Лучше книжку почитать или сходить в гости, нежели уделять столько времени съемкам видеороликов.

А по ушедшим из России брендам скучаете?

У меня сильно поменялись приоритеты. Раньше я могла кучу денег потратить на покупку вещей, а сейчас лучше отдам средства на какие-то новые проекты. Мы с Леной Перминовой недавно переписывались, и я ей сказала, что дала себе слово, что больше не буду покупать дорогие вещи. Лена говорит: “Тебе купленного на три жизни хватит!” (Смеется) Но в целом у меня случилось какое-то охлаждение к люксу…

Обиделись на люкс?

Нет, я не обиделась. Просто поменяла отношение. Вещи — это всего лишь вещи, без них можно прожить. Настоящая ценность — это наши с мужем проекты для детей и наша семья. Для меня важнее помочь ребенку состояться в спорте, достроить объект. Можно отобрать что угодно, но вот когда отбирают возможность честно состязаться — это наша самая большая боль. Думая, сколько титулов могли бы завоевать наши девчонки и ребята, воспитанники моего мужа и другие спорт смены нашей сильной страны, чувствую боль и обиду за них. Но я уверена, что и с этим мы справимся. Я оптимист. То, что нас не убивает, делает нас сильнее!

МЕЙК И ВОЛОСЫ: PRIVE 7 ЖУКОВКА,

РОЗИТА УМОВА, ЛЮДМИЛА ЛИ