Используем регенерирующее масло для волос, а эффекта не заметно: ошибки, которые обнуляют все усилия

Каждая девушка мечтает о роскошных волосах. Представительницы прекрасного пола любят использовать для ухода различные восстанавливающие масла. Но, к сожалению, они не всегда приносят желаемый эффект. А все из-за критических ошибок, которые обнуляют все усилия.

Нанесение на влажные волосы

Структура мокрых волос более хрупкая, чем сухих. А масло слегка вязкое и липкое. Таким образом, нанося его на влажные локоны, можно сильно повредить волосы, усилить ломкость и сечение. Поэтому запомните, что растительные масла всегда наносятся исключительно на сухие волосы. А на мокрые волосы можно наносить лишь те масла, которые специально предназначены для этого. В них есть специальные смягчающие добавки. Перед применением средства обязательно читайте инструкцию. Если не написано о нанесении на влажные волосы, значит, применяйте только на сухие.

Нанесение перед укладкой

Если вы собираетесь делать укладку феном или щипцами. Ни в коем случае не используйте масло перед этим. Вы просто сожжете свои волосы. Просто представьте, что на кожу попало горячее масло – вы сразу получите ожог. Вот и волосы получат ожог, но, в отличие от кожи, не восстановятся. В вот после укладки нанесение сывороток и лосьонов с содержанием масла вполне уместно. Небольшое количество средства пригладит пушистость и придаст волосам эффектный зеркальный блеск.

Недостаточная промывка

Если плохо промыть голову, волосы просто будут выглядеть несвежими и собьются в прядки. Поэтому после масляной маски нужно промыть локоны минимум два раза. При этом не следует использовать бессульфатный шампунь. Он даже с третьего раза не вымоет остатки масла.

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Воздействие на протяжении всей ночи

Оптимальное время воздействия масла на волосы – 3-4 часа. Это максимум, свыше которого такой уход идет во вред. Во-первых, растительные масла, если их передерживать, начинают сушить волосы. Вместо гладких шелковых локонов вы получите просто солому. Во-вторых, после длительного воздействия масло очень трудно вымыть из головы. Мало того, что волосы будут жирными, так еще и станут более ломкими.

Слишком большое количество

Во всем важно иметь чувство меры. Ухаживающие процедуры – не исключение. Если вы будете наносить на волосы слишком много масла, получите обратный эффект, так как в попытках вымыть его из волос вы будете сильно тереть их и в итоге повредите. Но все равно в локонах останутся частички масла, которые будут склеивать прядки и притягивать пыль. А это тоже не добавляет красоты вашей шевелюре.