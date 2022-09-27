 

В России будет создано ФОУ АГО ГУП «МУП Интернет»

27.09.2022, 19:33, Разное
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Правительство России готовится утвердить проект реформирования интернет-отрасли.

В обозримом будущем будет создано государственное полукоммерческое учреждение «МУП Интернет», в которое войдут все провайдеры сети Интернет, дата-центры, хостинги, регистраторы доменов, мессенджеры, серверы электронной почты, производители телекоммуникационного оборудования, а также частные предприниматели, оказывающие услуги по ремонту компьютеров.

Контрольный пакет акций государственного унитарного учреждения «МУП Интернет» будет продан по результатам закрытого конкурса среди ООО, имеющих хорошие рекомендации. Руководители и владельцы организаций, желающие принять участие в конкурсе, должны будут пройти собеседование в госслужбах, а также соответствовать имущественному цензу и иметь активную гражданскую позицию по актуальным вопросам.

Новая организация будет контролировать все TCP- и UDP-пакеты в стране, отвечать за их целостность, а также их соответствие критериям, установленным госбезопасностью. Ей поручат организовать досмотр всех исходящих и входящих пакетов как автоматизированными средствами, так и операторами ЭВМ вручную.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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