В Северной Осетии сообщили о планах закрыть въезд машин из других регионов

Власти Северной Осетии ¬ Алании намерены ограничить доступ в республику транспортных средств граждан из других регионов, сообщили в правительстве региона.

Доступ планируется ограничить для тех, кто не имеет местной прописки, передает RT со ссылкой на сообщение республиканского руководства.

Ранее в региональном УМВД сообщили, что мобилизационный пункт военкомата в ближайшее время развернут на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс».

В понедельник в погрануправлении ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания сообщили, что в случае, если стоящие в очереди люди решат пересечь границу Грузии без пограничных формальностей в районе погранпункта «Верхний Ларс», будут применены силы БТР.

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