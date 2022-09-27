Студенток журфака МГУ отчислили после скандала с травлей патриота

Две студентки факультета журналистики МГУ отчислены после скандала с травлей третьекурсника, который пришел в здание факультета с флагом РФ и Z-символикой.

По словам медиаэксперта Антона Коробкова-Землянского, девушек отчислили за мат.

«Двоих студенток журфака МГУ отчислили с формулировкой «за мат». А не за травлю и русофобию. На входе в здание факультета журналистики на Моховой играет гимн, а некоторые студенты готовят пикет в поддержку отчисленных», – приводит его слова «Царьград».

В свою очередь декан факультета журналистики Елена Вартанова заявила, что считает враждебность в стенах университета недопустимыми.

«Я невероятно сожалею, что в социальных сетях некоторые студенты так громко высказали непонимание и неприятие патриотической позиции третьекурсника Степана Антропова. Считаю, что среди студентов нашего факультета подобная враждебность неприемлема. Публичное отрицание поддержки нашего государства, нашего флага недопустимы. Я и многие коллеги расстроены, огорчены, что некоторыми студентами так грубо было выражено публичное отношение. Я категорически не приемлю тон и лексику, которую увидела в соцсетях в связи с этим. Мои коллеги говорят о том же», – написала Вартанова на своей странице «ВКонтакте».

«И в университете, и в современной журналистике агрессия присутствовать не должна. В традициях университетской среды – сообща обсуждать вопросы внутренней жизни факультета, слушать и слышать друг друга. Мы говорим о своей позиции, но не оскорбляем и не унижаем других, категорически не используем ненормативную лексику», – добавила Вартанова.

По словам декана, на этическая комиссия факультета выясняет, что произошло и что было нарушено, проверяется авторство публикаций. «Пока неясно, будет ли необходимость перевода вопроса в юридическую плоскость», – сказала она.

«Но повторюсь: я осуждаю «хейт», агрессию и использование нецензурной лексики нашими студентами, даже в личных аккаунтах в социальных сетях. Напомним, студента раскритиковали за то, что он пришел в здание факультета с флагом РФ и буквой Z на груди. Позднее в своих соцсетях студент объяснил, что сделал это из патриотических соображений», – заключила Вартанова.

Напомним, студента факультета журналистики МГУ раскритиковали за то, что он пришел в здание факультета с флагом РФ и буквой Z на груди. Позднее в своих соцсетях студент объяснил, что сделал это из патриотических соображений.

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