Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Моисеева

Певица Алла Пугачева выразила соболезнования родным и близким умершего Бориса Моисеева.

«Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай», – передает издание «Говорит Москва» со ссылкой на пост Пугачевой в соцсетях.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист РФ Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни.

Моисеев окончил Минское хореографическое училище как классический танцовщик. Он получил известность на постсоветском пространстве благодаря шоу-проекту «Борис Моисеев и его леди». Дискография музыканта насчитывает десять альбомов, в том числе пластинки «Дитя порока», «Просто Щелкунчик», «Чужой», «Любимый человек» и «Ангел».

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