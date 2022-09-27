Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Моисеева
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Певица Алла Пугачева выразила соболезнования родным и близким умершего Бориса Моисеева.
«Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай», – передает издание «Говорит Москва» со ссылкой на пост Пугачевой в соцсетях.
Ранее сообщалось, что заслуженный артист РФ Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни.
Моисеев окончил Минское хореографическое училище как классический танцовщик. Он получил известность на постсоветском пространстве благодаря шоу-проекту «Борис Моисеев и его леди». Дискография музыканта насчитывает десять альбомов, в том числе пластинки «Дитя порока», «Просто Щелкунчик», «Чужой», «Любимый человек» и «Ангел».
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