Газ в Европе резко вырос в цене после заявлений Газпрома

Стоимость газа в Европе начала быстро расти после заявлений Газпрома в отношении «Нафтогаза Украины», рост составил 20% и более.

Стоимость 1 тыс. кубометров газа превысила 2,1 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Октябрьские фьючерсы по индексу самого крупного европейского хаба TTF открыли торги у отметки 1756,7 доллара за 1 тыс. кубометров (+1,8%), это ценовой минимум вторника.

Цены колебались, но не выходили за пределы 10%, после заявлений Газпрома котировки показали резкий рост. К настоящему времени ценовой максимум составляет 2103,5 доллара (+21,9%). К 18.40 мск газовые контракты торгуются за 1981,7 доллара (+14,8%).

В начале сентября «Нафтогаз Украины» подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против Газпрома за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины.

Во вторник Газпром указал, что требования «Нафтогаза» по транзиту российского газа в Европу, указанные в иске против Газпрома, не имеют под собой оснований, и отвергаются российской компанией.

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