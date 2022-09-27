Полиция Швеции начала расследование о возможном саботаже на «Северном потоке»

Полиция Швеции начала предварительное расследование после ЧП, связанного с утечкой газа на «Северном потоке», сообщили в ведомстве.

«Мы составили отчет и классифицировали преступление как грубый саботаж», – приводит агентство Reuters слова представителя полиции, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник на газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

Причиной падения давления могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel. По информации издания, органы безопасности Германии начали расследование. Затем стало известно, что шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на «Северных потоках». Во вторник датские военные опубликовали видео с места утечки. Радиус загрязнения на поверхности моря составляет несколько сотен метров.

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