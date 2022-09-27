Мнение: Европейцы воруют дрова, энергетические карлики и жульничество Борреля

1. Новости из Европы всё больше напоминают новости из Средневековья. Одним из самых распространённых преступлений там становится кража дров (ссылка):



В ряде европейских регионов наблюдается нехватка дров и их воровство, сообщает Washington Post.

Отмечается, что в Великобритании нуждающиеся в деньгах граждане бросают своих домашних животных. Также сообщается, школы из-за роста цен на электроэнергию больше не могут позволить себе покупку новых учебников. «В Польше чиновники уже рассматривают возможность раздачи многоразовых противодымных масок, поскольку, вполне вероятно, зимой полякам придется жечь мусор, чтобы согреться», — пишет издание.

В нескольких европейских странах на сегодняшний день наблюдается дефицит и стремительный рост цен на «топливо последней надежды» — на дрова. По словам автора материала, бревна крадут прямо с платформ грузовиков. Кроме того, в сети появились поддельные сайты, на которых мошенники торгуют несуществующими дровами.

Неудивительно, что дрова воруют, ведь они и вправду в дефиците и довольно серьёзно подорожали. Не лучше дела и с другими горючими древесными материалами (ссылка):

Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что дрова и древесные гранулы в Германии резко подорожали. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в августе цены на дрова выросли на 85,7 процента по сравнению с тем же месяцем 2021 года. По данным ведомства, древесная щепа, которая используется для систем отопления, в августе подорожала на 133,3 процента по сравнению с тем же месяцем 2021-го. Кроме того, в августе цена на древесные гранулы была на 108,2 процента выше, чем в том же месяце прошлого года.

Господа европейцы, если вы меня читаете, то вот вам рецепт из советских ещё времён, когда дрова воровали и у нас:

А. Делаете в поленце дырку (господин трудовик, хватит уже про задницы).

Б. Засовываете туда какую-нибудь петарду помощнее, но только без фанатизма, чтобы никого не покалечило.

В. Аккуратно законопачиваете дырку заглушкой и кладёте полено так, чтобы его было легко украсть.

Г. Смотрите, у кого из ваших соседей рванёт камин.

2. Блогер Павел Шипилин указывает на ещё одно недавнее скептическое высказывание со стороны венгерских властей (ссылка):



«Мы учили, что санкции вводит сильный против слабого. Но, если посмотреть на энергетические санкции, видно, что мы в Европе энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана. По-моему, это не может привести ни к чему хорошему», — заявил Виктор Орбан на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем. Премьер подчеркнул, что санкции против России могут «поглотить все, чего Европа добилась за последние 10 лет».

3. Читатель dimon968 указывает на ошибку в заявлении главы европейского МИД Жозепа Борреля, которое мы недавно с вами обсуждали. Боррель заявил, что зависимость от российского газа якобы сократилась с 40% в феврале до 10% в данный момент (ссылка):

Мусье Боррель, как всегда манипулирует словами. Он забыл уточнить, что 10% — это трубопроводный газ. А то, что Россия активно поставляет СПГ в страны южной и северной Европы, это за скобками.

То есть, дешёвый трубопроводный газ европейцы вынужденно заменили на дорогой сжиженный газ (СПГ), причём в значительной мере наш, российский СПГ. Так себе достижение.

Накануне стало известно, что давление в российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» резко упало, где-то в Балтийском море произошла утечка газа (ссылка). Похоже, перезапуск СП-1 и запуск СП-2 может теперь потребовать серьёзного ремонта. Если так пойдёт дальше, просто так включить газопроводы в любой момент не получится, даже если будут доставлены застрявшие из-за санкций турбины.

Если по Европе ударит тяжёлая зима, если газа будет критически не хватить, мы больше не сможем быстро помочь европейцам, даже чисто технически.