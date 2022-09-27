 

Работали не все мышцы лица и была затруднена речь: как умирал 68-летний Борис Моисеев

27.09.2022, 18:48, Разное
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О кончине артиста стало известно от его концертного директора Сергея Гороха. При этом причин смерти он не назвал. Ничего пока неизвестно и про дату прощания с певцом и танцором.

Стоит напомнить, что 20 декабря 2010 года Борис Моисеев был госпитализирован с инсультом. С каждым днем состояние артиста ухудшалось, в результате чего левая часть тела была парализована. 23 декабря певец был введен в искусственную кому, ему подключили аппарат искусственной вентиляции лёгких. 3 февраля 2011 года был выписан из больницы и находился у себя дома. До конца жизни он не реабилитировался: у него работали не все мышцы лица и затруднена речь.

При этом сам Борис Моисеев оставался оптимистом, не унывал, не раскисал. И верил, что будет жить долго. “До 76 — мне столько нагадали. Я верю. Мне сказала это очень серьезная гадалка. И все ее предсказания до сих пор сбывались: что у меня будет популярность, любовь публики”, – сообщил он в интервью незадолго до ухода в мир иной. Гадалка, увы, в одном ошиблась – 76-летие Моисеев уже не отметит…


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