 

“Надо жить!”: разбитая Собчак заявила о нерожденном сыне после слухов о беременности

27.09.2022, 18:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ксения Собчак воспитывает сына Платона от предыдущего брака с Максимом Виторганом. Сейчас ведущая счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, но общих детей у пары нет.

В последнее время 40-летнюю блондинку Ксению Собчак все чаще уличают в беременности. Сама она не подтверждает это, но и не опровергает, тем самым только подогревая тему. В скором появлении второго наследника Собчак впервые заподозрили летом, когда она появлялась на отдыхе в просторных туниках. Потом Собчак вышла в свет в жакете с расстегнутыми нижними пуговицами, что вызвало массу пересудов.

Наконец Ксения Собчак сама подняла тему рождения детей. Как выяснилось, сейчас в ее жизни все могло бы сложиться совершенно иначе, если бы она родила ребенка раньше. Ведь ее бурная молодость, шоу “Дом-2” и романы с влиятельными мужчинами могли бы перерасти в нечто большее, но все же она родила ребенка в уже сознательном возрасте. Тему Собчак подняла в своем телеграм-канале.

“Если б я поддалась общественному мнению и не была бы до 35 убежденной childfree, то моему сыну могло бы быть сейчас аккурат 18-19. З******. В России надо жить долго. И рожать — поздно!” – написала разбитая последними новостями Собчак.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02.22 / Шоу продолжается: Адель, отменившую концерты в Лас-Вегасе, заменят двойником

08.09.22 / Лицемерие по-европейски — у России ничего покупать не будем, зато Испания стала главным импортёром СПГ

02.09.22 / Офицер разведки США – Украина потеряла право управлять русскими, потому что бросила их

16.09.21 / Она напориста, независима и привязана к своим близким: причины, почему старшая дочь в будущем будет идеальной женой

01.07.20 / Секретные комнаты Букингемского дворца

31.07.22 / Полковник Макгрегор – деньги на военную помощь Украине большей частью оседают в США

04.05.22 / На душе кошки скребут? Как научиться радоваться одиночеству и наконец-то почувствовать гармонию наедине с собой

18.04.22 / Новый алгоритм позволяет предсказать остановку сердца за 10 лет

17.06.21 / Как правильно увлажнять кожу лица: рекомендации женщинам в зависимости от их возраста

13.09.22 / Не первая: Лолита Милявская призналась в любви к Светлане Лободе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика