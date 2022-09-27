Малютки-инопланетяне вполне поместятся в кармане

У британцев возникли опасения, что крошечные инопланетяне, размером около 6 дюймов, то бишь чуть больше 15 сантиметров, направлены на Землю. И выполняют они роль разведчиков перед полномасштабным вторжением инопланетных армад.

Есть в Великобритании организация под названием BUFORA.Оказывается, это ни больше ни меньше как «Британская ассоциация по изучению НЛО». Вот туда-то и отправила экзальтированная дамочка сообщение о карманном пришельце. Дескать, опасается она, что миниатюрный «марсианин» может быть разведчиком внеземных сил. BUFORA сообщила на своем сайте:

«Недавно мы получили интересное письмо в нашу справочную службу от человека, который рассказал нам, что видел (крошечную) фигурку гуманоидной формы». Свидетельница — женщина — сказала, что у фигуры была огромная голова, но ее высота не превышала шести дюймов».

Наблюдатели летающих тарелок впали в замешательство из-за возможных планов шестидюймовых инопланетян атаковать Землю. Один из таких наблюдателей НЛО по имени Крис Бонэм, коему уже стукнуло 57 лет, живет в Сент-Олбансе (Гертс). Он высказал свое мнение:

«Похоже, они послали разведчика, чтобы проверить нас, так что следующим шагом, предположительно, будет полномасштабное вторжение».

BUFORA попыталась получить больше подробностей, но женщина отказалась их сообщать, опасаясь «возмездия пришельцев». Однако инсайдер сказал:

«У нас нет абсолютно никаких оснований подозревать, что свидетельница не совсем честна в описании того, что она видела».

BUFORA сообщает, что за последний год в Великобритании было зафиксировано 259 случаев появления инопланетян и НЛО, включая маленьких зеленых человечков, космические корабли и похищения. Но при этом пресс-секретарь предупредил:

«До 98 % всех случаев наблюдения НЛО могут иметь совершенно обычное объяснение».

Спрашивается, зачем создавать на пустом месте дискуссию, подпитывая страхи неадекватных британцев, которые умудряются не только видеть НЛО и инопланетян, но и рассказывают об их кораблях и собственных похищениях зелеными человечками.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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