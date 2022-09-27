Шакира и Жерар Пике неожиданно пересеклись на матче 9-летнего сына

Шакира и ее бывший возлюбленный Жерар Пике не общаются уже несколько месяцев, но изредка им все же приходится встречаться. В минувший уикенд бывшая пара столкнулась на бейсбольном матче 9-летнего сына Милана – поддержать мальчика, несмотря на разногласия, приехали оба родителя.

Впрочем, Шакира и Пике находились на противоположных сторонах стадиона и даже не смотрели друг на друга, поэтому вряд ли им пришлось разговаривать. В качестве компании оба выбрали своих матерей – Шакира пришла с мамой Нидией Риполл и несколькими друзьями, и Пике тоже взял маму Монтсеррат Бернабеу с собой.

Отметим, что недавно Жерар Пике появился на публике в обществе новой подруги, а Шакира, в свою очередь, впервые поговорила с журналистами глянца о громком разрыве с футболистом и планах на будущее. Пике успел прокомментировать интервью бывшей, отметив, что она лишь “строит из себя жертву”.

Напомним, что о разрыве Шакиры и Жерара Пике стало известно 1 июня – ряд испанских СМИ сообщил, что причиной расставания пары стали измены футболиста. Спустя три дня расставание подтвердила сама Шакира. Стоит отметить, что помимо бракоразводного процесса (а на деле только определения места жительства детей, поскольку экс-влюбленные не были женаты официально) певица втянута в судебную тяжбу относительно неуплаты налогов.