Принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые посетили Уэльс в новом статусе

Во вторник днем Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые после смерти Елизаветы II получили титулы принца и принцессы Уэльских, посетили одноименный регион — Уэльс. Пара начала с памятного для обоих места на северо-западе графства — городка Англиси — где они жили в 2010 году, будучи еще молодоженами, после рождения принца Джорджа. Тогда же Уильям исполнял обязанности пилота поисково-спасательного вертолета Королевских ВВС.

Так, первым делом Уэльские отправились на станцию спасательных шлюпок RNLI Holyhead, которая находится всего в нескольких километрах от их прежнего дома. Там они где встретились с местными героями и волонтерами. Эта идея, очевидно, перекликается с их первым визитом на то же место — тогда, в 2011 году, в преддверии свадьбы с Уильямом, Кейт впервые исполняла королевские обязанности и помогла спустить одну из спасательных шлюпок на воду.

После Кейт и Уильям прошлись по набережной до морского порта Холихед, а затем зашли в кафе-бар и пообщались с представителями малого бизнеса и береговой охраны. Кейт выглядела свежо в красном приталенном пальто LK Bennett с крупными золотыми пуговицами. Яркий элемент образа она подчеркнула полностью черным низом из джемпера, строгих брюк с заломами, элегантных лодочек Russell & Bromley и сумкой-портфелем Grace Han.

Во второй половине дня Уэльские посетили прибрежный город Суонси на юге, где в качестве официального представителя их встретил очаровательный малыш с букетом нежно-розовых роз. Целью путешествия стал визит в переделанный из церкви процветающий общественный центр с продовольственным банком и складом предметов первой необходимости для обездоленных матерей. А, как известно, Кейт всячески поощряет благотворительность, направленную на поддержку детей и их родителей.

Отметим, что последние недели дались Уильяму и Кейт нелегко. 19 сентября они вместе с остальными членами королевской семьи похоронили любимую бабушку принца — королеву Великобритании Елизавету II.