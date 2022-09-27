Мнение: О двух указах про мобилизацию… Да-да — двух!

А вы как думали? Не всё так просто…

Сейчас начинает появляться робкая надежда, что «перегибы на местах», когда военкоматы сотнями мобилизовывали тех, кто по смыслу президентского указа и разъяснениям Минобороны мобилизации не подлежали изначально, войдут в нормальное рабочее русло. А что вы хотели: система, годами затачивавшаяся под регулярный два раза в год плановый призыв по принципу «кто не спрятался — я не виноват», в экстраординарной ситуации не могла сработать иначе. И выдала в первую очередь количественные показатели, «вал».

Но самое главное всё же в другом.

Как знает любой военный, приказ командира, от взводного до Верховного, должен быть кратким, предельно ясным, исключающим всякую возможность различного толкования. С этой точки зрения Указ от 21 сентября 2022 года №671 не выдерживает никакой критики. Такое чувство, что составлял его главбух, правил кадровик и лишь в конце подмахнул младший юрисконсульт, третий день работающий в Администрации президента после окончания какой-нибудь провинциальной Академии дизайна, журналистики, права и эффективного менеджмента. Настолько неконкретны и размыты его формулировки.

Одна вот эта чего стоит: «Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации». То есть, на самом деле глубоко правы те военкомы, кто говорили, что никаких ограничений на мобилизацию запасников не установлено, и призвать могут любого, за исключением тех, кому право на отсрочку прямо предоставлено ст. 18 закона «О мобилизации», какие бы разъяснения ни давали президент и министр обороны. Что, собственно, и наблюдалось.

И тут, конечно, вполне уместно сравнение с другим Указом — кратким, как выстрел, и чётким, как мишень. От 22 июня 1941 года. Он действительно настолько короток, что может быть процитирован целиком:

«На основании статьи 49 пункта «о» Конституции СССР Президиум Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на территории военных округов — Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого, Одесского, Харьковского, Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северо-Кавказского и Закавказского.

Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно.

Первым днём мобилизации считать 23 июня 1941 года.»

Логично. Конкретно. Однозначно. И даже день на сборы дан.

А попутно ещё можно заметить вот что. 22 июня страна подверглась массированному нападению самой на тот момент боеспособной армии мира, на счету которой уже было покорение чуть ли не всей Европы. Можно сказать, вопрос жизни и смерти. Но призываются исключительно военнообязанные, в возрасте от 23-х до 36-ти лет включительно, причём с территорий только 14-ти из 17-ти военных округов. Тоже своего рода «частичная» мобилизация. Ни вчерашних школьников, ни седобородых дедушек в действующую армию не призывали. Не видели в том острой военной необходимости.

Нынешний же указ, изданный в условиях идущей по плану спецоперации, по сути, резиновый. Он позволяет мобилизовать на военную службу практически любого, кто старше 18-ти или 19-ти, но не достиг ещё 65-ти. Ну, кроме особо плодовитых отцов и… депутатов Госдумы. ОК, отсрочки студентам были даны ещё одним президентским указом, а «бронь» сейчас спешно оформляют разные министерства и ведомства, действуя вразнобой. Их руководителей мобилизация тоже застигла врасплох.

Но если допустить, что нарочитая «размытость» формулировок важнейшего указа, который на неопределённое время определит судьбы миллионов человек, не столько небрежность, сколько прямой умысел и даже замысел, о чём это нам может говорить?

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