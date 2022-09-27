Причиной утечки на «Северном потоке» стала врезка, которую сделали польские рыбаки

Глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Бруно Каль на экстренной пресс-конференции сообщил, что следователям удалось установить причину утечки на «Северном потоке».

ЧП произошло из-за незаконной врезки, которую в газопровод сделали граждане Польши, чтобы бесплатно отапливать свой посёлок.

– Нами было установлено, что 2 августа группа из пяти поляков, проживающих в посёлке Мендзыздрое, без согласования провела подключение местного газопровода к «Северному потоку». Врезка была проведена без соблюдения техники безопасности, поэтому произошла авария, – заявил Каль.

Сотрудники БНД вместе с польскими силовиками уже провели операцию по задержанию преступников, в ближайшее время им будут официально предъявлены обвинения. На первом допросе задержанные пояснили, что пошли на этот шаг из-за роста цен на газ в три раза с начала года.

В настоящий момент утечка ликвидирована, на устранение всех последствий незаконной врезки немецким инженерам потребуется не более недели. «Газпром» официально поблагодарил БНД за работу и пообещал сразу же после завершения ремонтных работ возобновить экспорт голубого топлива в прежнем объёме.

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