Нешуточная борьба за миллионы: Борис Моисеев оставил шикарное наследство

Борис Моисеев жил в элитном доме номер 7 по Краснопролетарской улице Москвы близ Садового кольца. В жилом комплексе бизнес-класса “Ласточкино гнездо” есть и охраняемая территория, и подземный паркинг. Соседи – сплошь знаменитости. Тут и Тамара Гвердцители, и Юлиан, и бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов. У певца была 120-метровая квартира – студия с хорошим зонированием, где было и место для гостей, и спальня, и гостиная.

По оценке риэлторов, студия Моисеева стоит не менее 80 миллионов рублей.

Также есть у певца была квартира в Болгарии, по соседству с Лолитой Милявской (у них квартиры в одном доме), и роскошные 115-метровые апартаменты на 102-м этаже небоскреба в Дубаи стоимостью 300 тысяч долларов.

Последнее время артист проводил в Юрмале, где у него была трехкомнатная квартира в ЖК Rivjera. Здесь же, на территории бывшего рыболовецкого колхоза “Узвара”, поселился и Сергей Зверев. Квартира Моисеева же оценивается в 17 миллионов рублей.

Кому же достанется все это добро? Пресса писала, что якобы с 2020 года 120-метровые апартаменты в центре Москвы принадлежат директору Моисеева Сергею Гороху. Мол, по выписке из ЕГРН, именно он уже второй год является их законным владельцем. Но родственники могут оспорить это решение – Моисеев не раз рассказывал о племяннике Вадиме и живущем в Кракове сыне. Но, скорее всего, он выдавал желаемое за действительное.