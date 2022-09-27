 

Элизабет Чемберс выдавала себя за другую девушку, чтобы слить компромат на Арми Хаммера

27.09.2022, 17:00, Разное
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Накануне в распоряжение таблоида Page Six попали скриншоты текстовых сообщений, в которых телеведущая Элизабет Чемберс договаривается с подругой, что выдаст себя за нее, чтобы уличить бывшего супруга (но пока они официально не разведены) Арми Хаммера в измене с актрисой Лили Джеймс еще задолго до того, как его сексуальные преступления стали достоянием общественности. Похоже, вместо этого Чемберс ненароком узнала и о других грехах мужа. В переписке приятельницы обсуждают полученный в процессе компромат и решают, как поступить с информацией. 

Пожалуйста, попроси ее обратить внимание на его сообщения и дай знать, если какое-либо из отправленных девяти вложений не дошло, – гласит одно из сообщений Чемберс, которая, судя по всему, говорит о некоем представителе прессы. – Очень важно, чтобы она получила все, прежде чем мы поддразним ее еще большим количеством информации. Мне нужно, чтобы она согласилась, что это дело касается только одной из его многочисленных жертв. 

В другом фрагменте переписки приятельница спрашивает Чемберс, в порядке ли девушка по имени Хаус Эффи — одна из предполагаемых жертв противоправных действий актера. Похоже, бывшая жена Хаммера поддерживала с ней связь. 

Да, она просто разводит драму, – ответила Чемберс. – И они все сумасшедшие. 

Отметим, что буквально на днях Элизабет Чемберс, которая хранила молчание на протяжении двух лет, согласилась на диалог с изданием E! News и заявила, что они с Хаммером сохранили нормальные отношения и счастливы завершить развод. У Чемберс и Хаммера двое общих детей — 7-летняя дочь Харпер и 4-летний сын Форд, опеку над которыми они делят в данный момент. 

Напомним, что в 2021 году имя Арми Хаммера появилось на первых полосах всех возможных изданий: в сеть утекли скриншоты переписки актера с его экс-возлюбленной, где он признавался ей, что “хочет съесть” ее и “подержать в своих руках ее бьющееся сердце”. Сам Хаммер сначала назвал обвинения “бредом”, однако на фоне секс-скандала отказался от участия в съемках фильма с Дженнифер Лопес “Свадьба по залету” и выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе.  

Позже еще несколько девушек выложили в соцсети свои переписки с актером и дали интервью, в которых подтвердили каннибалистские наклонности Хаммера. Так, в марте бывшая пассия Хаммера, модель Пейдж Лоренц рассказала, что подвергалась эмоциональному насилию и угрозам со стороны актера, а другая девушка, Эффри Ангелова подала на Хаммера в суд, обвинив в жестоком изнасиловании и нанесении увечий. Правоохранительные органы завели на него уголовное дело. Нетрудно догадаться, что в киноиндустрии актеру теперь тоже не рады. 


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