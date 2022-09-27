 

Умер Борис Моисеев

27.09.2022, 17:00, Разное
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На 69-м году жизни скончался певец Борис Моисеев. Об этом в разговоре с РИА Новости сказал его арт-директор Сергей Горох и добавил, что о датах церемонии прощания и похорон пока ничего не известно.

Да, это так… Сегодня в два часа, – цитирует его информационное агентство.

В последние годы певец тяжело болел и боролся с последствиями двух перенесенных инсультов. Как сообщил арт-директор, он обнаружил тело артиста сегодня днем в его собственной квартире на Краснопролетарской улице. Последний раз они общались вчера вечером и в разговоре Моисеев жаловался на самочувствие.

Увидев артиста без сознания, Горох вызвал скорую, но те лишь констатировали смерть певца. Причина устанавливается.

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Белоруссии. В 1964-м Моисеев поступил в Белорусское хореографическое училище, через 10 лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова “Ясь и Янина”. В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР “Тримитас”. Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. 

Его дискография насчитывает десять альбомов, а среди его хитов – “Голубая Луна”, “Щелкунчик”, “Глухонемая любовь”, “Танго-кокаин” и другим.


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