Mazda может полностью прекратить производство автомобилей в России
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Японский автогигант Mazda активно обсуждает возможность прекращения производства на территории России.
В настоящее время серийный выпуск японской техники осуществляется при сотрудничестве с отечественным брендом «Соллерс». Напомним, с мая текущего года на фоне антироссийских санкций временно прекратили производство новой техники. Теперь речь идет о полном прекращении работы совместного предприятия.
Однако окончательное решение представителей бренда пока не озвучено. В прошлом году выпустили около 29 тысяч автомобилей Mazda на территории России. Эксперты пока не готовы прогнозировать дальнейшее решение руководства японского бренда относительно возможности ухода с российского рынка.
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