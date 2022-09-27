Mazda может полностью прекратить производство автомобилей в России

Японский автогигант Mazda активно обсуждает возможность прекращения производства на территории России.

В настоящее время серийный выпуск японской техники осуществляется при сотрудничестве с отечественным брендом «Соллерс». Напомним, с мая текущего года на фоне антироссийских санкций временно прекратили производство новой техники. Теперь речь идет о полном прекращении работы совместного предприятия.

Однако окончательное решение представителей бренда пока не озвучено. В прошлом году выпустили около 29 тысяч автомобилей Mazda на территории России. Эксперты пока не готовы прогнозировать дальнейшее решение руководства японского бренда относительно возможности ухода с российского рынка.