Растоптанный дочерью Машков заговорил о борьбе: Животный страх

Худрук театра им. О. П. Табакова Владимир Машков в свежем интервью рассказал о герое картины “Кто там?” режиссера Владимира Маслова. По словам народного артиста России, этот проект – синтез театра и кино, квинтэссенция взглядов и интерпретаций, такой опыт был получен впервые.

Картина обнажает пороки главного героя и задает открытый вопрос: имеет ли он право бояться? Маков тут же ответил, что порой это чувство невозможно преодолеть по причине его природного происхождения.

В картине герои оказываются заложниками предлагаемых обстоятельств, и каждый переживает страх по-своему. Люди оказываются в разных местах и разных обстановках, при этом испытывают одно и то же. Герой Машкова вместе с семьей оказывается запертым в погребе, когда в его дом врываются воры. Муж переживает за деньги, жена за детей, а за себя, напротив, совсем не боится.

“Как говорят, это животный страх, мы не можем понять его суть, основу, она заложена в нашем организме. Человек чувствует дискомфорт, причем очень яростно, он начинает спасаться. И как овладеть собой, как же найти выход? Вот этот момент исследования очень интересен”, – поделился впечатлением от работы Владимир Машков в беседе с Пятым каналом.

По словам Яны Сексте, для нее этот опыт оказался уникальным. Очень приятно то, что все три главных актера – звезды “Табакерки”. В планах продолжать снимать подобные проекты.

Напомним, Владимир Машков переживает внутрисемейный конфликт с дочерью Марией Машковой, которая не поддерживает его взгляды на жизнь. В недавнем интервью она словесно растоптала отца, назвав “заколдованным”.