Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин и Лянка Грыу на премьере сериала “1703” в Москве

26 сентября в кинотеатре “Москва” состоялось Собрание Тайного общества 1703, точнее, закрытая премьера сериала “1703” с показом первых двух эпизодов. Проект гостям представила творческая команда во главе с исполнителями главных ролей – Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным. На премьеру пришли: Лянка Грыу, Павел Табаков, Софья Лебедева, Ксения Суркова и другие.

Сериал рассказывает историю молодого московского опера Вадика (Кузьма Сапрыкин), мечтающего стать стэндапером, который переводится на службу в Питер, потому что здесь живет его невеста. В наставники Вадик получает Гошу Колпакова (Гоша Куценко), опера-суицидника, психованного мизантропа, переживающего самый темный момент в своей жизни. Двое напарников колесят по ночному дождливому Питеру на старой Субару и расследуют дело об исчезновении трупов молодых девушек из моргов и множество других странных петербуржских дел.

Режиссером черной комедии “1703” выступил Сергей Сенцов. В сериале также появились Софья Лебедева, Павел Табаков, Варвара Феофанова, Андрей Федорцов, Николай Фоменко, Роза Хайруллина и другие. Кстати, эксклюзивное интервью с Варварой Феофановой можно прочитать по этой ссылке.

Лянка Грыу Гавриил Гордеев Софья Лебедева

Такого необычного и дерзкого проекта я еще не снимал, – рассказал режиссер. – Здесь такие острые темы и такие шуточки на грани, что мама не горюй! Чисто питерский нуар, вдохновленный в равной степени современной повесткой, Ф.М. Достоевским и Шейном Блэком – его “Смертельным оружием”, “Последним бойскаутом” и “Славными парнями”. Вечная ночь, дождь, тусклый свет уличных фонарей. Два чувака в Субару под Буланову колесят по Питеру, разыскивая пропавший из морга труп вебкам-модели, и походу выясняя отношения между собой. И все это окутано мистикой, городскими легендами и, хочется верить, очень смешно. И да, “семнашку” стоит смотреть из-за неожиданных актерских перевоплощений Гоши Куценко, Кузьмы Сапрыкина, Николая Фоменко, Павла Табакова, Андрея Федорцова и всех-всех. Такими вы их еще точно не видели. Осталось дождаться премьеры в Okko.

Первый эпизод “1703” был показан в рамках конкурсной программы первого российского фестиваля стриминговых сервисов Originals+, где получил главный приз и был признан самым оригинальным сериалом. Также проект был награжден за оригинальную музыку, над которой работали Вадим Купэ (Вадим Карпенко) из объединения Gazgolder и Леван Авазашвили.

Ксения Суркова Гоша Куценко Александра Киселева Кузьма Сапрыкин Анна Банщикова Ирина Йовович Екатерина Вуличенко Никита Волков с женой