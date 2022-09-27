Бывший сайентолог* Майк Риндер утверждает, что у Джона Траволты был роман с мужчиной

Накануне бывший приятель 68-летнего Джона Траволты по сайентологической общине Майк Риндер опубликовал свою новую книгу под названием “Миллиард лет: мой побег из жизни в высших эшелонах сайентологии”*, рассказывающую скандальные подробности жизни голливудских последователей этого религиозного движения. СМИ уже начали разбирать книгу на цитаты. В частности, Риндер утверждает, что Траволта — представитель нетрадиционной сексуальной ориентации, и у него был роман с собственным массажистом. По словам автора, он лично наблюдал, как тот общался с мужчинами не в дружеском ключе.

“Я скоро буду”, – сказал Джон, когда массажист направился в спальню, – написал Риндер. – Это было довольно шокирующе. Но думаю, это свидетельствовало о том, что Джон доверял мне.

Риндер уверен, что публично признаться в своей ориентации Траволте мешали именно взгляды общины. Дело в том, что сайентологи не осуждают представителей ЛГБТ, но и не поддерживают их открыто. Представители актера пока никак не комментировали скандальные заявления писателя.

Отметим, что в течение 29 лет Джон Траволта был женат на актрисе Келли Престон. Они поженились в далеком 1991-м, а в 2020 году Келли скончалась от рака груди. У пары осталось двое общих детей — 22-летняя дочь Элла Блю и 11-летний сын Бенджамин.

Впрочем, слухи о нетрадиционной ориентации актера ходили даже тогда, когда он был счастлив с супругой. Например, в 2006 году канадские папарацци запечатлели Траволту, целующимся с незнакомцем. А ранее, в 2003-м, один из посетителей тренажерного зала обвинил Траволту в домогательствах.

Джон Траволта с покойной супругой*Сайентологическая церковь признана в РФ нежелательной организацией.