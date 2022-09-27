РПЦ аннулировала действие молитв об избежании воинской службы

Молитвы с запросом об избежании воинской службы с 29 сентября больше не имеют никакой силы, сообщили в департаменте услуг и надзора Московского патриархата.

Соответствующие поправки в религиозные нормативные документы были приняты сегодня Священным Синодом и затем подписаны Патриархом.

Согласно решению, обращения в любой форме, включая молитвы и поставленные свечки, нацеленные на избежание воинской службы или на неправомерное получение отсрочки от таковой, с 00:00 29 сентября 2022 года больше не обрабатываются и не удовлетворяются. Это распространяется в том числе на обращения к высшим силам, поданные непосредственно в структурных подразделениях РПЦ МП или других авторизованных храмах.

Церковные чиновники подчеркнули, что новые правила не запрещают молиться на любые темы у себя дома, однако эффекта в этом случае ожидать не следует – так же, как и при обращении к ложным богам или божествам, утратившим силу на территории Российской Федерации, таким как Иегова (внесён в федеральный реестр экстремистов).

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