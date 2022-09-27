Устранить препятствия и послать сигнал готовности: какие кристаллы могут привлечь любовь

Вы, вероятно, уже обнаружили, что у каждого кристалла есть своя роль. А что касается любви, то есть некоторые кристаллы, кажется, обладают способностью привлекать положительную энергию и способствовать устранению негативных паттернов, которые мешают вам обрести счастье в любви. Специалисты по кристаллотерапии рассказали о том, какие кристаллы способны привлечь настоящую любовь в вашу жизнь!

Зеленый авантюрин

Зеленый авантюрин — это разновидность кварца, который считается одним из самых удачливых кристаллов. Как и все зеленые кристаллы, он связан с сердечной чакрой, которая представляет нашу способность дарить и получать любовь. Зеленый авантюрин напоминает нам о том, что удача и возможности окружают нас повсюду, и мы должны открыть свое сердце, чтобы получить их.

Розовый кварц

Один из самых популярных и известных кристаллов, розовый кварц особенно полезен для привлечения любви в вашу жизнь. Это мощный кристалл для проявления новых отношений и укрепления существующих — будь то отношения с самим собой, с романтическим партнером, с друзьями или семьей. Каждый раз, когда вы хотите больше любви в своей жизни, это именно тот кристалл, который вам нужен.

Малахит

Малахит — зеленый минерал, резонирующий с сердечной чакрой. Он помогает обрести гармонию, чувствовать баланс, стабильность и безопасность, когда вы открываете свое сердце для любви. Он помогает почувствовать любовь к себе и безусловную любовь к миру, и в то же время повышает доверие и сострадание.

Гелиолит

Если вы хотите привнести больше страсти в свою супружескую жизнь, вам следует рассмотреть кристалл, усиливающий чувственность, например, солнечный камень, именуемый также гелиолитом. Этот кристалл раскрывает чувственную сторону. Он несет в себе живительную энергию солнца и способен вернуть свет в нашу жизнь.

Сердолик

Сердолик — еще один отличный кристалл для поддержки отношений и полноценной сексуальной жизни. Этот кристалл усиливает чувство счастья, радости и творчества, в общем, всех элементов, которые вам нужны в вашей личной жизни.

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Дымчатый кварц

Вы чувствуете, что в вашей эмоциональной жизни есть только препятствия? Дымчатый кварц может действовать как щит от негативной энергии и даже вредных моделей в отношениях. Медитация с этим кристаллом в руке может помочь вам определить и избавиться от шаблонов и убеждений, которые вас сдерживают. С энергетической точки зрения устранение устаревшей энергии помогает освободить место для более позитивной энергии.

Лунный камень

Лунный камень известен своей связью с сердечной чакрой, а также интуицией и удачей. По словам эзотериков, это также полезный кристалл для проявления желаний. А если вы хотите проявить любовь, этот полудрагоценный камень усилит ваши позитивные намерения.

Обсидиан

Если вы ищете любовь, вам не помешает дополнительная защита от негативных энергий. Обсидиан — идеальный кристалл для этого, благодаря тому, что он блокирует появление в вашей жизни людей с негативными намерениями. Это помогает вам сохранять равновесие, твердо стоять на ногах и сохранять ясный ум. А когда вы ищете любовь и хотите здоровых и полноценных отношений, вам это просто необходимо!

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Родонит

Еще один кристалл, связанный с сердечной чакрой, – родонит. Для него характерен великолепный розовый оттенок. А еще родонит излучает энергию, побуждающую вас проявлять свою любовь и сострадание. Другая его роль — избавление от проблем и помощь в преодолении вредных установок из прошлых отношений. Другими словами, это кристалл, который вам нужен, если у вас разбито сердце и вы чувствуете, что больше не можете любить.

Лазурит

Лазурит — это кристалл, энергия которого улучшает общение. Вы же знаете, насколько важно общение в отношениях, и этот камень может помочь вам выразить то, что вы чувствуете, чутким и честным образом. Это, в свою очередь, улучшит взаимодействие с вашим спутником жизни, а также позволит достичь открытого и глубокого общения с новым потенциальным партнером, если вы ищете свою половинку.