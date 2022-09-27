 

А сама-то ты где? – Личное мнение

27.09.2022, 15:15, Разное
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Ксения Собчак, то ли посещавшая, то ли нет израильское посольство, вывалила зачем-то фотографию человека, который похож чем-то на Сергея Шнурова.


Фото: Соцсети

Фотография вроде даже сделана на чужбине. Ксения радуется, подозревая Шнурова в заграничной поездке.

Что сказать тут, кроме того, чтобы лишь повторить то же самое, что несколько дней было сказано о самой Собчак?

Где на самом деле Шнуров, никому неважно. И уж точно не Собчак его искать по всему миру.

А вообще, удивительно, насколько Собчак милый человечек. Саму только что обвиняли, так она тут же переводит стрелки. Вылезет из любой передряги.

Источник: Лена Миро


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