А сама-то ты где? – Личное мнение

Ксения Собчак, то ли посещавшая, то ли нет израильское посольство, вывалила зачем-то фотографию человека, который похож чем-то на Сергея Шнурова.



Фото: Соцсети

Фотография вроде даже сделана на чужбине. Ксения радуется, подозревая Шнурова в заграничной поездке.

Что сказать тут, кроме того, чтобы лишь повторить то же самое, что несколько дней было сказано о самой Собчак?

Где на самом деле Шнуров, никому неважно. И уж точно не Собчак его искать по всему миру.

А вообще, удивительно, насколько Собчак милый человечек. Саму только что обвиняли, так она тут же переводит стрелки. Вылезет из любой передряги.

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