 

В Германии ужаснулись от количества беженцев с Украины

27.09.2022, 15:05, Новости дня
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Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали новость о заметном увеличении численности населения Германии за счет прибывших украинских беженцев.

Согласно исследованию Федерального статистического управления, в первой половине 2022 года число жителей впервые превысило 84 млн человек. Увеличение такого масштаба после воссоединения Германии произошло только в 1992 году в результате открытия границ в Восточной Европе и войны в Югославии. Также подобный рост численности населения наблюдался в 2015 году из-за миграции беженцев с Ближнего Востока. Уточняется также, что в Германию прибыли около миллиона человек, из которых порядка 750 тыс. – украинцы, передает РИА «Новости».

Пользователи в комментариях заметили, что подобный приток беженцев способствует разорению казны и ее главного источника – немецких налогоплательщиков.

«Когда страна превратится в руины, караван пойдет дальше», – заметил Peter P.

«Вопрос в том, все ли они здесь живут на самом деле или только на бумаге. Пограничный переход Гёрлиц в Польшу забит украинскими автомобилями. В обоих направлениях. А некоторых уже тошнит от того, что в этом случае речь идет о социальном мошенничестве», – пожаловался Max P.

«И все они на пособии по безработице Hartz4, за которое платят наши забитые налогоплательщики, невероятно», – возмутился Cookie Dent.

«Продолжайте в том же духе, это же, безусловно, так помогает сбалансировать CO2, потребности в энергии и жилой площади, а также уменьшить потребление пространства. Не говоря уже о социальных издержках для налогоплательщика», – сыронизировал Exodus.

«Без массового притока у нас сейчас было бы около 74 млн жителей. Из поступивших 10 млн лишь мизерная часть платит налоги и отчисления на социальное страхование. Из 74 млн других платит только половина. Это означает, что от три-четыре немца должны обеспечить по мигранту. Это слишком», – сообщил Thomas U.

Ранее ассоциация городов Германии призвала правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев из-за массовой нехватки жилья и ресурсов для размещения мигрантов.

До этого правительство самой густонаселенной федеральной земли Германии – Северного Рейна – Вестфалии – предупредило о возможном прекращении приема беженцев с Украины из-за слишком большого числа прибывающих лиц.

Депутат Бундестага («Альтернатива для Германии») заявлял, что обустройство беженцев с Украины стало настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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