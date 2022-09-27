«Билайн Казахстан» заявил о планах прекратить трансляцию российских телеканалов

Компания «Билайн Казахстан» с 5 октября прекращает трансляцию нескольких российских телеканалов на своих платформах, сообщила пресс-служба оператора.

«С 5 октября 2022 года на «TV интернет дома» и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов «Дом кино», «Победа», «О!», «Первый канал СНГ», «НТВ МИР», «Карусель International», «Россия-24», «Музыка Первого», «РТР-Планета», «Время: далекое и близкое», «Телекафе», «Поехали», «Дом кино Premium HD», «Бобер», «Россия-К», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что несмотря на удаление каналов, пользователи получат увеличенные ТВ-пакеты в сети без доплаты.

Российские каналы заменят на 13 региональных, а также телеканалами BeeTV Free, «Еврокино», «Еда Премиум HD» и «1HD music».

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