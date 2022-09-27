Возбуждено дело о разжигании ненависти после стрельбы в школе Ижевска

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерациии, возбуждено после стрельбы в школе № 88 Ижевска, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Сегодня на совещании председателю (СК РФ Александру Бастрыкину) было доложено следственной группой, что по результатам осмотра места происшествия, в частности, тела нападавшего, также осмотра жилища, где проживал нападавший, покончивший с собой, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации – это возбуждение ненависти либо вражды по признаку расы идеологии, ненависти к определенной группе по признакам веры, национальности и прочее», – передает ТАСС ее слова.

Петренко добавила, что напавший на школу в Ижевске был приверженцем идеологии «Колумбайна» (движение запрещено в России).

«Первоначальное изучение его электронных носителей говорит о том, что он приверженец идеологии «Колумбайна». Также долгое время проводил в компьютере, в компьютерных играх агрессивных», – заключила она.

В понедельник неизвестный устроил стрельбу в ижевской школе, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. Мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что стрелявший применил боевые патроны в травматическом оружии. Погибли 11 детей и шесть взрослых.

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