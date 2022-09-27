Мнение: Китаец о жизни русских под санкциями, запрет экспорта смартфонов и как общаться с чиновниками

1. Китайцы отмечают поразительное спокойствие русских. Несмотря на то, что против России были введены 11 тысяч санкций, жизнь в стране почти никак не изменилась (ссылка):



[Профессор] Ван Вэнь (Wang Wen) в статье для Global Times удивился тому, как россияне живут под санкциями после начала спецоперации на Украине.

По его словам, сложившаяся ситуация практически не изменила жизнь граждан, они верят, что страна остается в центре международной арены и способна постоять за себя.

Ван Вэнь провел в России полмесяца и отметил, что люди продолжают жить, как обычно, нет покупательского ажиотажа, деньги из банков никто не изымает.

«Кто-то может сказать, что санкции оказали колоссальное воздействие. Это не так. Я спрашивал многих жителей страны, и все они по сути дела отвечали, что их влияние незначительно», — отметил журналист.

По его мнению, Россия обладает стратегической энергией, а заявления о ее поражении — спекуляции. Последние 20 лет стали для страны периодом возрождения, добавил Ван Вэнь, россияне почувствовали «гордость и способность постоять за себя, как это делают граждане мировой державы».

И действительно, экономическая война против России провалилась. Но в США ещё надеются добиться успеха на украинском фронте, поэтому активно льют бензин в разожжённый ими ещё в 2014 году костёр. Также они не жалеют денег на информационную войну — что, кстати, вы можете видеть даже здесь, в комментариях. К счастью для нас, ни в военном деле, ни в информвойне особыми успехами американцы похвастаться тоже не могут.

2. Стало известно, что именно власти Евросоюза могут включить в новый пакет антироссийских санкций. Выбор у них скудный, ибо уже введённые тысячи санкций нанесли больший ущерб Европе, нежели России. Вот что европейцы придумали на этот раз (ссылка):



Новый пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза (ЕС) содержит предложение о запрете экспорта в Россию смартфонов, радиолокационной аппаратуры, лазерного оборудования и оказания IT-услуг российским клиентам. Об этом сообщает EUobserver.

Помимо этого, в ЕС предложили запретить ввозить банкноты из западных стран в Россию, а также продавать россиянам недвижимость.

Без западных банкнот большинство россиян прекрасно обойдётся, а запрет покупать недвижимость в Европе общество встретит бурными и продолжительными аплодисментами. Пускай лучше состоятельные россияне покупают недвижимость в России — или, если уж хотят диверсифицировать страновые риски, в какой-нибудь дружественной нам стране.

Радиолокационное и лазерное оборудование у нас есть своё, хотя от запретов может несколько пострадать наша медицинская отрасль. Кстати, запреты на поставку лекарств и медицинского оборудования — это уже заявка на геноцид, так как в некоторые определения геноцида входит умышленное лишение медицинской помощи. Заявка слабая, ибо всё необходимое мы можем произвести или импортировать из Азии, но направление политической мысли именно такое.

Остаются смартфоны и айти-услуги. Айтишники будут со мной спорить, но многолетний опыт показывает, что они склонны к избыточному пессимизму. Практически все айти-услуги мы можем сравнительно легко либо импортозаместить, либо спиратить, либо, на крайний случай, получить через посредников. Смартфоны же нас вполне устроят и китайские. Продукция Нокиа и Эрикссон не занимает в России значимой части рынка.

3. В Школе Капитализма я опубликовал небольшое руководство по общению с чиновниками. Цитирую из начала поста (ссылка):

Государство — это аппарат насилия. Чиновники, в свою очередь, созданы для того, чтобы доставлять гражданам неприятности. Благополучному обывателю, законопослушному и работящему члену капиталистического общества, помощь государства нужна нечасто. Зато государство регулярно требует от него то подать декларацию, то оформить перепланировку, то заплатить какой-нибудь штраф.

Поэтому для многих общение с чиновниками — личная, эмоционально заряженная история. У гражданина с государством и так конфликт интересов, а уж когда чиновник ведёт себя по-чиновничьи, то есть с казённо-равнодушной требовательностью, у многих в груди закипает крепкий праведный гнев. Обычно чиновников ругают несправедливо, ибо они делают тяжёлую и нужную обществу работу, однако эмоции обывателей можно понять. Когда доктор засовывает в вас свои инструменты, вы тоже не испытываете восторга: даже в том случае, когда сдались врачу добровольно, а не пришли к нему под конвоем мамы или жены.