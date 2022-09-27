 

Компания DS Automobiles представила обновленный кроссовер DS 3

27.09.2022, 14:54, Разное
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Известная компания DS Automobiles презентовала новый кроссовер под названием DS 3.

Автомобиль является преемником для прежней версии DS 3 CROSSBACK. Новый кроссовер выпустят на рынок с бензиновыми, дизельными, а также электрическими агрегатами. Производитель применил обновленную радиаторную решетку, увеличенные колесные диски и новую светодиодную оптику.

Кроме того, в салоне применили крупный 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы, беспроводную зарядку, цифровую приборную панель. Под капотом в базовой версии применили 1,2-литровый двигатель. В электрической версии кроссовера DS 3 установили агрегат с отдачей 154 л.с. Стоимость паркетника пока засекречена.


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