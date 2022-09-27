 

Мнение: Импритинг

27.09.2022, 14:45, Разное
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Импринтинг — это механизм обучения и запоминания, распространенный среди птиц и млекопитающих, в том числе и людей. Он работает так: в мозг прочно впечатываются определенные образы, которые формируют личность и поведение. Для этого достаточно единственного контакта с объектом запоминания. Пример импринтинга — поведение маленьких утят. Они воспринимают первый увиденный после рождения объект в качестве родителя, запоминают его и начинают всюду следовать за ним.

У бойни, произошедшей вчера в Ижевске, как и во всех остальных подобных случаях, нет рецепта её предотвращения. Примитивные решения что-нибудь запретить или посадить вахтера — это не решения, а имитация. Проблема вообще не техническая, она носит социально-психологический характер. Общество, в котором государство сознательно культивирует насилие, агрессию и террор, как поведенческие стереотипы, неизбежно будет воспроизводить модели тех или иных насильственных действий, направленных в первую очередь на беззащитных. Хотя бы потому, что действует в порядке импритинга: просто копирует поведение государства, которое безжалостно расправляется как раз со слабыми и неспособными дать отпор. А любого, кто потенциально на это способен, просто закатывает под асфальт.

Я неоднократно писал о том, что в тревожном обществе, особенно в таком, где невротизация избыточна, а любые проявления несанкционированной активности граждан рассматриваются властью как угроза, социум формирует две основные стратегии поведения: конформизм и разрушение. Разрушение в свою очередь расщепляется на две «подстратегии» – направленное внутрь человека (домашнее насилие, алкоголизм, наркомания) и вне человека — преступность и терроризм. Чем выше уровень тревожности и чем сильнее террор государства, тем резче проявляются границы между этими стратегиями, тем более жестко человек принимает выбор действовать по одной из них.

Вывод понятен: необходимо снижать уровень невротизации, создавать систему выпуска активности людей в сторону созидательной деятельности, прекращение безудержного насилия и подавления человека со стороны государства. Либо сажать во все здания и помещения миллионы охранников, которые ничем помочь не могут, зато сами становятся субъектами насилия и террора в отношении более слабых.

Ну, и воевать со всем миром снаружи и с народом внутри. То есть, то же самое, что делают сейчас.

Источник: Эль Мюрид


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