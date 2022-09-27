 

Брошенная Тарасовым Костенко взвыла из-за трудностей материнства

27.09.2022, 14:40, Разное
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Анастасия
Костенко и Дмитрий Тарасов в браке уже больше пяти лет. После развода с Ольгой
Бузовой футболист не терял время, а сразу обзавелся семьей. За это время звездная
пара успела родить троих детей — дочерей Милану и Еву, и сына Алексея.

Молодая мама
часто делится фотографиями детей в своих социальных сетях. Она любит наряжать девочек
в разные наряды, а на дни рождения наследников устраивает настоящие шоу. О проблемах
материнства Тарасов и Костенко стараются умалчивать, показывая только красивую картинку.

Но на днях брошенная Тарасовым ради работы и съемок модель взвыла из-за навалившихся трудностей. Анастасия поделилась с подписчиками,
что в одну из ночей трое маленьких детей не дали им с Дмитрием Тарасовым спать.

“Счастливые”
родители. И так кругом переживания, еще и дети сговорились и ночью дали нам
дрозда”, — пишет мамочка. Возможно, эмоциональное состояние родителей передалось
и малышам, поэтому ночью они не смогли полноценно отдохнуть.

Стоит отметить,
что даже после бессонной ночи жена Дмитрия Тарасова выглядит очень хорошо. Возможно,
с тремя детьми она уже научилась скрывать последствия недосыпа.


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