Брошенная Тарасовым Костенко взвыла из-за трудностей материнства

Анастасия

Костенко и Дмитрий Тарасов в браке уже больше пяти лет. После развода с Ольгой

Бузовой футболист не терял время, а сразу обзавелся семьей. За это время звездная

пара успела родить троих детей — дочерей Милану и Еву, и сына Алексея.

Молодая мама

часто делится фотографиями детей в своих социальных сетях. Она любит наряжать девочек

в разные наряды, а на дни рождения наследников устраивает настоящие шоу. О проблемах

материнства Тарасов и Костенко стараются умалчивать, показывая только красивую картинку.

Но на днях брошенная Тарасовым ради работы и съемок модель взвыла из-за навалившихся трудностей. Анастасия поделилась с подписчиками,

что в одну из ночей трое маленьких детей не дали им с Дмитрием Тарасовым спать.

“Счастливые”

родители. И так кругом переживания, еще и дети сговорились и ночью дали нам

дрозда”, — пишет мамочка. Возможно, эмоциональное состояние родителей передалось

и малышам, поэтому ночью они не смогли полноценно отдохнуть.

Стоит отметить,

что даже после бессонной ночи жена Дмитрия Тарасова выглядит очень хорошо. Возможно,

с тремя детьми она уже научилась скрывать последствия недосыпа.