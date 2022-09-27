 

Показ Burberry в Лондоне: Камила Морроне – в зале, Ирина Шейк и Наоми Кэмпбелл – на подиуме

27.09.2022, 14:15, Разное
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В понедельник вечером в Лондоне прошел показ новой коллекции Burberry. Презентация должна была состояться еще две недели назад в рамках Недели моды, но Рикардо Тиши принял решение перенести показ из-за смерти королевы Елизаветы II, тем самым почтив ее память. А дата показа совпала с датой окончания национального траура по Ее Величеству.

Из Милана, где последние несколько дней проходила своя Неделя моды, на показ прилетела подруга и муза дизайнера Ирина Шейк. В дефиле также приняли участие Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл, Карен Элсон, Мариякарле Босконо, Стелла Максвелл и другие. Они продемонстрировали как классические мотивы бренда – клетку, бежевые тона и тренчи, – так и вечерние образы. Так, на Шейк и Босконо были похожие бархатные черные платья в пол, а на Хадид и Максвелл – откровенное голубое боди с рукавами и шлейфом. 

Среди гостей был замечен Канье Уэст. Рэпер был на удивление общителен с другими селебрити, а после шоу он заглянул на бэкстейдж, где поговорил с моделями и дизайнером. Особенно бурно сейчас обсуждают более чем дружеское общение Канье с Ириной Шейк, к тому же на афтепати показа они не отходили друг от друга ни на шаг.

При этом как-то особняком держалась Камила Морроне, которую мы недавно видели в первом ряду показа Versace в Милане. 25-летняя модель, порвавшая с Леонардо Ди Каприо, была неотразима в черном кожаном платье с открытой спиной, но при этом слегка грустная.


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