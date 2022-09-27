Звезда “Майора Грома” Тихон Жизневский стал отцом

Тихон Жизневский, известный по ролям в фильме “Огонь” и сериале “Топи”, но получившего всенародную популярность после роли Игоря Грома в супергеройском боевике “Майор Гром: Чумной Доктор” по комиксам Bubble, впервые стал отцом. Супруга 34-летнего актера Ксения опубликовала в своем блоге снимок детской кроватки, в которой мирно спал младенец, и в подписи сообщила радостную новость:

Привет, человек! В настоящее время всем страшно, тоскливо, тревожно! Хотелось бы поделиться капелькой тепла с миром. Пару месяцев назад появился на свет человеческий детеныш. Наш смысл жизни, продолжение нашей любви. Конечно, время ты выбрал, чтоб мама и папа совсем в уныние не впадали, спасибо, сын.

Как оказалось, малыш родился еще летом, но новоиспеченные родители пожелали сохранить такое событие в тайне. Впрочем, имя они так и не озвучили.

Тихон Жизневский и Ксения Бугайчевская вместе с 2020 года, об их отношениях известно крайне мало – лишь что спустя год, 11 августа 2021-го, влюбленные расписались. У супругов значительная разница в возрасте – модель младше актера на 11 лет.

Это уже второй брак актера: ранее он был женат на модели и актрисе Елене Жаворонковой. Брак продлился недолго и вскоре пара распалась.

Напомним, что Тихон Жизневский попал в кино еще во время учебы в вузе: будучи студентом, он снялся в комедии “Дикари”, где его партнерами по фильму стали Гоша Куценко и Марат Башаров. Месяц назад Тихон дал интервью HELLO.RU, в котором рассказал о новых проектах и детстве.

Тихон и Ксения в день свадьбы