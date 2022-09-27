Мнение: Кто безжалостней: пролетарий или капиталист?

Буржуев принято ругать за их циничную расчётливость. Допустим, заводу нужен рабочий, точить на станке лапчатые шайбы для ухокрутов. Отдел кадров знает, что за 60 тысяч кто-нибудь работать да согласится. И поэтому буржуй платит рабочему ровно 60 тысяч — ни тысячей больше. Хотя, по справедливости, за сложный квалифицированный труд следовало бы платить тысяч 100.

Владелец завода мало внимания обращает на хотелки рабочих. Он платит самый минимум, какой только можно, а если подворачивается случай оптимизировать техпроцесс и сократить персонал, то рабочих без колебаний выгоняют на мороз. Владельца завода не интересует, что рабочий будет есть, что он будет пить, на какой машине он будет ездить и по какому смартфону заказывать себе суши. Владелец завода действует со скупостью математического алгоритма: платит рабочим настолько мало, насколько это вообще возможно.

Скупой буржуй — это то, что мы видим. Однако у скупости владельца завода есть очень веская причина, про которую социалисты стараются не упоминать. Дело в том, что у владельца завода нет выбора — его принуждают к скупости… сами рабочие.

Когда пролетарий приходит в магазин, он видит на полке два ухокрута. Один ухокрут стоит 500 рублей, на нём стоит клеймо завода «Потогонный коммунар». Другой ухокрут стоит 550 рублей, этот дорогой ухокрут делает завод «Райские промыслы». Рядом висит табличка, которая поясняет: ухокруты абсолютно одинаковые, однако на заводе «Райские промыслы» рабочим платят больше, также их снабжают увесистым соцпакетом.

Теоретически пролетарий может потратить лишние 50 рублей, зарплата позволяет. Однако подавляющее большинство пролетариев проявляет полную безжалостность, покупая тот ухокрут, который при равном качестве дешевле. Владельцам заводов остаётся только склонить голову перед диктатом покупателей. У них нет выбора: они должны или делать ухокруты дешёвыми, или разоряться, уходить с рынка.

Таким образом, безжалостны все — и буржуи, которые платят маленькие зарплаты, и пролетарии, которые покупают товары задёшево. Однако большее равнодушие к чужим страданиям проявляет всё же пролетариат. Так как он, в отличие от буржуев, имеет физическую возможность платить за товары больше, но при этом практически всегда выбирает копеечную экономию для собственного кошелька.

Хорошая новость в том, что эта скупость пролетариата в целом для экономики выгодна. Она заставляет всех нас шевелиться, вкалывать, развиваться, работать хорошо и на совесть, чтобы не проиграть конкурентам. Как итог, рабочий сейчас может купить на свою зарплату в несколько раз больше товаров, чем в 1990 или в 2000.