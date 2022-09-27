Госдума ввела в Гражданский кодекс понятие «ядерного хлопка»

Госдума сразу в трёх чтениях приняла законопроект о внесении понятия «ядерный хлопок» в Гражданский кодекс РФ.

После подписания президентом закон будет регламентировать количество и регулярность проведения ядерных хлопков на территории недружественных государств.

Согласно закону, хлопок можно осуществлять с 8:00 до 22:00 по местному времени. Организаторами хлопка могут стать граждане, проходящие воинскую службу и находящиеся в увольнении, а также работники частных военных компаний и иные лица. Без согласования в сутки разрешено проводить не более четырёх ядерных хлопков, большее же их количество потребует одобрения Совбеза РФ. Гражданам будет разъяснён порядок действий при организации ядерных хлопков в непосредственной близости от их места жительства.

Депутат Михаил Арефьев разъяснил отличия ядерного хлопка от ядерного удара.

– По определению ядерный удар является ультимативным актом применения силы. Это агрессивное действие, на которое могут отреагировать другие страны, – подчёркивает он. – Ядерный хлопок же осуществляется в соответствии с гражданским законодательством, в том числе и без объявления войны. Это полностью мирное, гражданское мероприятие, к которому не привлекаются военнослужащие, находящиеся на службе. Только отпускники и чиновники, например, Дмитрий Медведев. Не стоит путать это с использованием оружия массового уничтожения.

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