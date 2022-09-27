Компания GAC начала продажи в КНР нового кроссовера Trumpchi Emkoo дешевле 1 млн рублей

Китайский бренд GAC объявил о выходе в продажу нового кроссовера под маркой Trumpchi.

Заявлено, что новинка паркетника поступит в продажу под названием Trumpchi Emkoo. Приобрести кроссовер можно будет одновременно в трех модификациях. Начальная комплектация кроссовера оценивается в 120 тысяч юаней. Для автомобиля предусмотрели улучшенную платформу GPMA. Под капотом применили 1,5 и 2,0-литровые бензиновые моторы. Через месяц выйдет версия с гибридной системой на 2 литра.

В гибридной модификации установлен 2-литровый двигатель и электромотор с общей отдачей 238 л.с. Модель Trumpchi Emkoo стала более современной по внешнему виду и привлекает внимание формой кузова и оснащением интерьера салона.