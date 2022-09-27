 

Смольный сделал из совещания по частичной мобилизации мероприятие «для галочки»

27.09.2022, 13:30, Разное
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Смольный не спешит заниматься вопросами частичной мобилизации жителей Петербурга, а совещание по этому вопросу стало очередным мероприятием «для галочки». К такому выводу пришли аналитики по итогам закрытого собрания администрации.

Совещание под руководством вице-губернатора Кирилла Полякова с участием представителей правительства Петербурга, военного комиссариата и бизнеса прошло накануне, 26 сентября. Но никаких конкретных заявлений и инициатив на мероприятии не прозвучало.

По информации ряда Telegram-каналов, совещание напоминало «разговоры на кухне», потому что не были озвучены ни цифры, ни показатели, ни дальнейшие планы по выполнению поручения правительства страны.

Губернатор Александр Беглов и вовсе «сбежал» в Ашхабад для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня независимости Туркменистана, хотя он лично возглавляет специально созданную комиссию по частичной мобилизации. А вице-губернатору Полякову, как куратору транспортной отрасли, вместо того, чтобы решать проблемы вверенной ему сферы, пришлось брать на себя репутационный удар.


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