Смольный сделал из совещания по частичной мобилизации мероприятие «для галочки»

Смольный не спешит заниматься вопросами частичной мобилизации жителей Петербурга, а совещание по этому вопросу стало очередным мероприятием «для галочки». К такому выводу пришли аналитики по итогам закрытого собрания администрации.

Совещание под руководством вице-губернатора Кирилла Полякова с участием представителей правительства Петербурга, военного комиссариата и бизнеса прошло накануне, 26 сентября. Но никаких конкретных заявлений и инициатив на мероприятии не прозвучало.

По информации ряда Telegram-каналов, совещание напоминало «разговоры на кухне», потому что не были озвучены ни цифры, ни показатели, ни дальнейшие планы по выполнению поручения правительства страны.

Губернатор Александр Беглов и вовсе «сбежал» в Ашхабад для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня независимости Туркменистана, хотя он лично возглавляет специально созданную комиссию по частичной мобилизации. А вице-губернатору Полякову, как куратору транспортной отрасли, вместо того, чтобы решать проблемы вверенной ему сферы, пришлось брать на себя репутационный удар.