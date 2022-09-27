 

Мобилизация в Москве идет в плановом режиме, многие приходят сами – комиссариат

27.09.2022, 13:15, Разное
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“Военные комиссариаты Москвы отбирают граждан в соответствии с критериями мобилизации”, – отметил он.

Локтев напомнил, что Москва еще до мобилизации направила большое количество добровольцев в зону специальной операции. Жители столицы приходили добровольно, подчеркнул заместитель военного комиссара.

Сейчас многие москвичи не дожидаются повесток и приходят в комиссариаты сами, сообщает ТАСС.

Локтев заявил, что жалобы ошибочно мобилизованных рассматриваются незамедлительно по телефону горячей линии правительства Москвы. По указанию мэра Сергея Собянина на линии выделено отдельное направление, на котором разъясняют порядок поведения граждан в случае получения повесток.

“В том числе рассматривает жалобы, в самом незамедлительном режиме принимаются решения, если призыв был произведен ошибочно”, – добавил Локтев.

Ранее мэр Москвы установил дополнительные выплаты для мобилизованных.

О решении начать частичную мобилизацию президент России Владимир Путин сообщил в ходе обращения к гражданам 21 сентября.


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