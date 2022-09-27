Академик РАН Дмитрий Пушкарь: «Есть исследования, которые заставляют нас менять отношение к терапии цистита»



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Почти половина женщин хотя бы раз в жизни сталкивалась с проявлениями инфекции мочевыводящих путей (ИМП), при этом 20-30% пациенток страдают от рецидивов. К этому приводит несвоевременное и некорректное лечение заболевания.

Наиболее частой причиной заболеваний мочевыводящих путей становятся инфекции. Медицине известны более 3 тыс возбудителей ИМП. Самый распространенный из них – Escherichia coli или кишечная палочка. В своем выступлении главный внештатный специалист-уролог Минздрава России, профессор, академик РАН Дмитрий Пушкарь затронул проблему возрастающей устойчивости к антибиотикам, которая является большой угрозой для здоровья человека и чревата тем, что лечить серьезные инфекционные заболевания в скором времени будет нечем. Поэтому сейчас стоит задача не только усовершенствовать лечебные практики, но и избежать лекарственной резистентности.

По словам Дмитрия Пушкаря, антибактериальная терапия до сих пор являлась основным методом лечения пациентов с ИМП, но сегодня подходы меняются, поскольку основная задача врача – не только купировать острые симптомы урологической инфекции, но не допустить рецидива. Один из методов – назначать пациентам альтернативные субстанции, а антибактериальные препараты использовать только в случае прямых показаний.

«Если цистит возник впервые, то какова вероятность, что он повторится? А вероятность эта сегодня гораздо больше, чем она была раньше», – отмечает Дмитрий Пушкарь.

Тактика лечения, при которой для борьбы с инфекцией применяются только антибиотики, сегодня считается устаревшей и часто пересматривается в пользу дополнительного назначения поддерживающей терапии.

«Есть исследования, которые заставляют нас менять отношение к терапии заболевания, – добавил Дмитрий Пушкарь. – Мы говорим о комплексном средстве «Уронекст®», которое является поддержкой и фиксирует лечебный эффект антибактериального препарата. Это очень важный момент».

Эксперты привели данные исследования по изучению эффективности и безопасности «Уронекста» у 96 женщин в возрасте от 18 до 80 лет, у которых был диагностирован цистит в острой или хронической фазе. Его применение помогло значительно улучшить качество жизни пациенток. Как результат – снижение частоты рецидивов при хорошей переносимости.

«Доля пациентов, у которых отсутствовали рецидивы через три месяца, статистически и клинически отличалась от тех, которые принимали только антибиотик и больше никакой поддерживающей терапии (77% против 19%). Терапевтический эффект «Уронекста» проявляется в значительном снижении частоты рецидива – в 4 раза по сравнению с контрольной группой. Это ли не доказательство того, что продукт прекрасно себя проявил и отсрочил у этих женщин очередные рецидивы?», – резюмировал итоги исследования уролог, к.м.н. Александр Берников.

Уролог, д.м.н., профессор Любовь Ходырева рассказала о комплексной поведенческой профилактике рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей. Данные исследований, которые привела профессор, показывают, что грамотное объяснение больному, каким должен быть его образ жизни, помогает на 40% сократить долю рецидивов ИМП.

«Кишечная палочка остается королевой мочевой инфекции и основным провокатором заболевания. При этом мочевой пузырь содержит свою микробиоту и населен микроорганизмами, которые также могут участвовать в проявлении и рецидивах ИМП. Таким образом, профилактика должна быть патогенетической и направленной на основные звенья развития инфекционного воспалительного процесса: на микро- и на макроорганизмы», – подчеркнула Любовь Ходырева.

По словам профессора, «Уронекст®» оказывает системное воздействие, влияя не только на кишечную палочку и мочевые пути, но на микробиоту кишечника и мочевого пузыря в целом. Поэтому он может сыграть значительную роль в комплексной профилактике рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей.

Компоненты, содержащиеся в «Уронексте», а именно экстракт клюквы, D-манноза и витамин D3, способны препятствовать проникновению и размножению бактерий, влиять на выработку у пациента естественных антимикробных пептидов. Так, активные вещества, содержащиеся в клюкве, оказывают противовоспалительный эффект. Доказано, что при применении экстракта клюквы риск возникновения рецидива мочеполовой инфекции снижается на 26%. D-манноза препятствует прикреплению бактерий к клеткам эпителия мочевого пузыря, способствуя уменьшению количества эпизодов ИМП. А витамин D3 мобилизует иммунные силы организма, помогая восстановлению барьерной функции слизистых.

Эксперты сошлись во мнении, что именно комплексный подход к лечению ИМП позволяет пациентам не только избежать рецидивов, но и защититься от развития устойчивости к антибактериальным препаратам.