Кристина Риччи призналась, что до сих пор спит в одной кровати с 8-летним сыном

Накануне 42-летняя звезда “Семейки Аддамс” и “Шершней” Кристина Риччи беседовала с журналистами издания People. В диалоге выяснилось, что актриса до сих пор спит в одной постели со своим старшим сыном, 8-летним Фредди, в то время как у ее 9-месячной дочери Клеопатры есть собственная кроватка.

Тот факт, что я могу уложить ее в кроватку, и она просто заснет, в то время как мой 8-летний ребенок все еще спит со мной, просто потрясающ, – призналась она.

Риччи подчеркнула, что она пыталась приучить Фредди спать отдельно, однако каждый раз он начинал капризничать.

Он закричал до хрипоты и начал биться головой о перила кроватки, – объяснила кинозвезда.

К счастью для Риччи, ее дочь Клео, в отличие от старшего брата, развивается в рамках нормы.

Ну, а с Клео, когда мы решили попробовать это и посмотреть, как она отреагирует, она просто поныла около семи минут, а затем легла, прижала к себе своего маленького единорога и заснула. Это было так, словно она уже была готова и хотела этого, и это было правильно для нее.

Напомним, что Фредди Кристина Риччи родила в браке с бывшим супругом Джеймсом Хеердегеном. В октябре прошлого года актриса вышла замуж вновь за возлюбленного Марка Хэмптона, от которого родила Клеопатру.

Отметим, что номинатка на премию “Эмми” Риччи — не единственная знаменитость, которую осуждают за чрезмерно близкие отношения с достаточно взрослым ребенком. Например, звезда “Бестолковых” Алисия Сильверстоун тоже до сих пор принимает ванну и спит вместе со своим 11-летним сыном.

Кристина Риччи с супругом