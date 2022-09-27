 

В ходе турне по Персидскому заливу Шольц смог договориться только об одном танкере с газом

27.09.2022, 12:12, Разное
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Во время турне по арабским странам канцлер Германии Олаф Шольц смог договориться всего об одной партии сжиженного природного газа из Объединённых Арабских Эмиратов и заключил необязывающее соглашение о дальнейших поставках. Как пишет Bloomberg, это говорит о том, что крупнейшая экономика Европы никак не может найти замену поставкам из России.


AP

Канцлер Германии Олаф Шольц смог договориться всего об одной партии сжиженного природного газа из Объединённых Арабских Эмиратов и заключил необязывающее соглашение о дальнейших поставках. Как пишет Bloomberg, это говорит о том, что крупнейшая экономика Европы никак не найдёт замену поставкам из России.

Как продолжает издание, груз объёмом 137 тыс. кубометров будет доставлен Национальной нефтяной компанией Абу-Даби ADNOC немецким коммунальщикам RWE к началу 2023 года. ADNOC также подписала меморандум о взаимопонимании и увеличении поставок в следующем году. Последующая же поездка в Катар к новым сделкам не привела.

Дополнительные поставки приобрели решающее значение для Германии после того, как РФ перекрыла ключевой трубопровод. Чиновники предостерегли об отключении и нормировании электроэнергии этой зимой, а экономика страны скатывается в рецессию. Объявленная в воскресенье сделка показывает, насколько тяжело стране заручиться дополнительными объёмами.

«Мы должны убедиться, что мировая коалиция по сжиженному природному газу близится к удовлетворению высокого спроса», — заявил Шольц в Абу-Даби.

Днём ранее Шольц посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем ведущей державы ОПЕК и провёл переговоры о будущем сотрудничестве и импорте водорода. Однако эти вопросы касаются скорее долгосрочной безопасности, чем возможной нехватки грядущей зимой.

После ОАЭ Шольц отправился в Катар, где обсудил с эмиром страны долгосрочные планы поставок газа и водорода. Германия и Катар обсуждают поставки СПГ уже несколько месяцев, однако заключать долгосрочные контракты по рекордным ценам Германия не хочет.

После встречи в Катаре Шольц выступил с заявлением, однако никаких соглашений о поставках не упомянул. Министр энергетики Катара отметил в субботу, что переговоры с немецкими компаниями RWE и Uniper о долгосрочных контрактах на СПГ продолжаются.

По условиям сделки с ADNOC СПГ будет доставлен на плавучий терминал RWE в Брунсбюттеле близ Гамбурга уже в конце декабря. Германия активно строит плавучие терминалы для импорта СПГ, и ожидается, что некоторые из них будут готовы уже этой зимой.

По данным государственного информационного агентства ОАЭ WAM, ADNOC также договорилась с поставщиком топлива Wilhelm Hoyer & Co о поставках до 250 тыс. тонн дизельного топлива в месяц в 2023 году. Первую прямую поставку дизельного топлива в Германию компания осуществила ранее в сентябре.

Кроме того, сообщило WAM, компания Masdar из Абу-Даби будет развивать ветроэнергетику в Северной Европе и на Балтике, чтобы к 2030 году нарастить выработку возобновляемой энергии до 10 гигаватт.


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