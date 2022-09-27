CHEVROLET представила обновленный пикап Silverado 2024 года

Американский автогигант Chevrolet продемонстрировал обновленную версию нового пикапа Silverado HD 2024 модельного года.

Основные обновления коснулись технических параметров автомобиля. В частности, модель имеет 6,6-литровый двигатель с мощностью 401 л.с. Модель приводится в движение девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Доступна и дизельная версия пикапа Silverado HD 2024 модельного года, который имеет 6,6-литровый двигатель на 470 л.с. мощности. По внешнему виду применили новую головную оптику, решетку радиатора и видоизмененные бамперы.

Кроме того, модель имеет адаптивный круиз контроль, многочисленные ассистенты для помощи водителю. Пока производитель не называет стоимость и точную дату начала продаж модернизированного пикапа Silverado HD 2024 модельного года.