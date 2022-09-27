 

CHEVROLET представила обновленный пикап Silverado 2024 года

27.09.2022, 12:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американский автогигант Chevrolet продемонстрировал обновленную версию нового пикапа Silverado HD 2024 модельного года.

Основные обновления коснулись технических параметров автомобиля. В частности, модель имеет 6,6-литровый двигатель с мощностью 401 л.с. Модель приводится в движение девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Доступна и дизельная версия пикапа Silverado HD 2024 модельного года, который имеет 6,6-литровый двигатель на 470 л.с. мощности. По внешнему виду применили новую головную оптику, решетку радиатора и видоизмененные бамперы.

Кроме того, модель имеет адаптивный круиз контроль, многочисленные ассистенты для помощи водителю. Пока производитель не называет стоимость и точную дату начала продаж модернизированного пикапа Silverado HD 2024 модельного года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.21 / Андрей Ургант высказался по вопросу уборки снега в Петербурге

12.09.22 / Несчастная баба Кейт – Личное мнение

07.03.22 / «Пропасть между нашими народами может остаться навечно»

11.08.22 / Обрамляющая лицо челка снова в моде: как получить идеальную стрижку на волосах разной текстуры

26.11.21 / Микси, длинная шегги и кроп-боб: тенденции зимних стрижек 2022 года и самые оригинальные модели

23.01.22 / Светлана Ходченкова впечатлила поклонников демонстрацией своей тренировки

31.03.21 / Скандалы: Красный директор

02.02.21 / Скандалы: Второе пришествие «Газпрома» на Охтинский мыс

27.01.22 / Максим Галкин поделился новым фото Аллы Пугачевой

27.06.21 / “Это только начало”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика