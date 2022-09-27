Про тех, кто сражается на передовой: полковник так называемой НМ ДНР Завдовеев рассказал об ожидании выхода милитаристской киноленты “Лучшие в аду”

Выход новой киноленты от студии Aurum Production при участии бизнесмена Евгения Пригожина ожидается 5 октября этого года. Недавно в Сети появился первый трейлер фильма, в котором почти не раскрывается его сюжет, но очевидно, что кинолента посвящена боевым действиям в Донбассе.

Эксперты и кинокритики высоко оценили не только качество предстоящей новинки, но и огромную социальную значимость фильма.

Полковник Народной милиции ДНР Сергей Завдовеев уверен, что таких фильмов должно быть как можно больше. Он поблагодарил авторов за освещение событий в Донбассе при помощи творчества.

“Интересно будет посмотреть. Хочется, чтобы больше снимали таких фильмов. Фильмов про тех, кто сейчас сражается на передовой. Спасибо создателям данной киноленты за это”, — заявил Завдовеев.

Полковник уверен, что в фильме непременно должен быть подвиг, поскольку примеров таких событий огромное множество. Русские бойцы самоотверженно сражаются за Донбасс.

“Не зная сюжета фильма, сложно сейчас сказать, чем должна зацепить зрителя эта картина. Думаю, там должен быть подвиг. Примеры подвигов, мужества и самоотверженности множество. Они на фронте каждый день происходят. Пусть хоть что-то из этого через такие фильмы дойдет до людей, живущих в мирных городах России и не знающих что это такое”, — заключил Завдовеев.

Ранее Aurum Production работала над другими фильмами на военную тематику — “Солнцепек”, “Ржев” и “Турист”, которые получили высокие оценки зрителей.