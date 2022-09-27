 

Про тех, кто сражается на передовой: полковник так называемой НМ ДНР Завдовеев рассказал об ожидании выхода милитаристской киноленты “Лучшие в аду”

27.09.2022, 11:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Выход новой киноленты от студии Aurum Production при участии бизнесмена Евгения Пригожина ожидается 5 октября этого года. Недавно в Сети появился первый трейлер фильма, в котором почти не раскрывается его сюжет, но очевидно, что кинолента посвящена боевым действиям в Донбассе.

Эксперты и кинокритики высоко оценили не только качество предстоящей новинки, но и огромную социальную значимость фильма.

Полковник Народной милиции ДНР Сергей Завдовеев уверен, что таких фильмов должно быть как можно больше. Он поблагодарил авторов за освещение событий в Донбассе при помощи творчества.

“Интересно будет посмотреть. Хочется, чтобы больше снимали таких фильмов. Фильмов про тех, кто сейчас сражается на передовой. Спасибо создателям данной киноленты за это”, — заявил Завдовеев.

Полковник уверен, что в фильме непременно должен быть подвиг, поскольку примеров таких событий огромное множество. Русские бойцы самоотверженно сражаются за Донбасс.

“Не зная сюжета фильма, сложно сейчас сказать, чем должна зацепить зрителя эта картина. Думаю, там должен быть подвиг. Примеры подвигов, мужества и самоотверженности множество. Они на фронте каждый день происходят. Пусть хоть что-то из этого через такие фильмы дойдет до людей, живущих в мирных городах России и не знающих что это такое”, — заключил Завдовеев.

Ранее Aurum Production работала над другими фильмами на военную тематику — “Солнцепек”, “Ржев” и “Турист”, которые получили высокие оценки зрителей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07.20 / Литва предоставила убежище предпринимателю подозреваемому российской прокуратурой в загрязнении нефти в нефтепроводе “Дружба”

28.02.22 / В ФРГ назвали угрозой слова Путина о мерах сдерживания

26.11.21 / Мнение: Семинар 27 ноября

20.08.21 / Медно-красный обещает стать главным трендом осени: лучшие его оттенки, которые идеальны для брюнеток

22.04.22 / Мнение: Засекречивание внешней торговли, сокращение добычи нефти и исключения из корабельных санкций

08.09.20 / Скандалы: В защиту защитников

03.02.22 / Скандалы: ДОМогог

28.06.22 / Варшава ждёт, что НАТО открыто объявит Россию врагом

08.12.21 / Секс по талонам

15.07.20 / Мнение: Выйдет ли Украина из Минских соглашений?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика