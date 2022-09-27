Мебель не по вкусу: Гузеева выиграла суд против дизайнера своей квартиры

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева сегодня остается

одним из самых востребованных ведущих на отечественном телевидении. Недавно ей

доверили вести музыкальное шоу “Голос 60+” на Первом канале. На

проекте актриса заменила бессменного Дмитрия Нагиева. Однако в бытовам плане у

звезды театра и кино не все так радужно.

Лариса Гузеева и ее супруг Игорь Бухаров обратились в суд с

иском к дизайнерской компании, которая занималась обстановкой квартиры

телеведущей. Вероятно, новая мебель звезде пришлась не по вкусу, поэтому она

отказалась от сотрудничества и потребовала возместить расходы.

Вернуть денежные средства артистке удалось, однако, не в

полном объеме. Суд удовлетворил ее иск только частично. Как сообщает

пресс-служба, истец должен получить два миллиона рублей. Меж тем, изначально

ведущая программы “Давай поженимся!” требовала от дизайнера восемь

миллионов рублей.

В компания подтвердили, что у клиента, действительно.

возникли претензии к качеству работы. Там подчеркнули, что занимались производством

мебели для кухни, туалета и гостиной квартиры на Садовнической набережной.

Также в фирме отметили, что не согласны с позицией Ларисы Гузеевой.

Не исключено, что обе стороны обжалуют решение суда в

вышестоящей инстанции. Дизайнерская компания полагает, что Лариса Гузеева и ее

супруг сами не заплатили часть суммы за проделанную работу.