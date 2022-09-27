 

Мебель не по вкусу: Гузеева выиграла суд против дизайнера своей квартиры

27.09.2022, 11:54, Разное
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Заслуженная артистка России Лариса Гузеева сегодня остается
одним из самых востребованных ведущих на отечественном телевидении. Недавно ей
доверили вести музыкальное шоу “Голос 60+” на Первом канале. На
проекте актриса заменила бессменного Дмитрия Нагиева. Однако в бытовам плане у
звезды театра и кино не все так радужно.

Лариса Гузеева и ее супруг Игорь Бухаров обратились в суд с
иском к дизайнерской компании, которая занималась обстановкой квартиры
телеведущей. Вероятно, новая мебель звезде пришлась не по вкусу, поэтому она
отказалась от сотрудничества и потребовала возместить расходы.

Вернуть денежные средства артистке удалось, однако, не в
полном объеме. Суд удовлетворил ее иск только частично. Как сообщает
пресс-служба, истец должен получить два миллиона рублей. Меж тем, изначально
ведущая программы “Давай поженимся!” требовала от дизайнера восемь
миллионов рублей.

В компания подтвердили, что у клиента, действительно.
возникли претензии к качеству работы. Там подчеркнули, что занимались производством
мебели для кухни, туалета и гостиной квартиры на Садовнической набережной.
Также в фирме отметили, что не согласны с позицией Ларисы Гузеевой.

Не исключено, что обе стороны обжалуют решение суда в
вышестоящей инстанции. Дизайнерская компания полагает, что Лариса Гузеева и ее
супруг сами не заплатили часть суммы за проделанную работу.


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